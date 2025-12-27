Slušaj vest

Dajana Paunović, bivša supruga Žike Jakšića, rešila je da pred praznike zapalI internet do usijanja! Jednom objavom, u provokativnom crvenom izdanju, pokazala je da godine prolaze – ali za nju ne postoje.

Foto: preentscreen Facebook

Pozira tik uz jelku, osmeh ubija, telo u prvom planu, a komentari pršte na sve strane:

„Goriš!“, „Ovo nije za slabije srce“, " Sačuvaj Bože" " Dođi malo kod mene deda mrazice" – samo su neki od komentarakoje su preplavile mreže.

Dok jedni ostaju bez daha, drugi se pitaju da li je ovo najprovokativnije izdanje do sada. Jasno je jedno – Dajana je svesno bacila varnicu, a požar se širi brzinom svetlosti.

I dok je javnost navikla da je vidi kao humanitarku i damu, ovoga puta je rešila da pokaže i onu fatalnu stranu – bez izvinjenja i bez zadrške.

1/6 Vidi galeriju Dajana Paunović u provokativnom izdanju Foto: preentscreen Facebook, Screenshot

Otkrila tajnu dobrog izgleda

Dajana je naime, izbacila paste i slatkiše, te već dugi niz godina ima kilažu sa kojom nema nikakvih problema.

- Jedem sve što volim, ali umereno, važno je naći balans i ne preterivati ni u čemu. Paste i slatkiše ne jedem. Ljubitelj sam ljubitelj azijske hrane, ali se moja ishrana uglavnom bazira na mesu i ribi, ističe - rekla je voditeljka, koja je potom pomenula i kakva je situacija kod nje, kada je fizička aktivnost u pitanju:

- Uglavnom sedim i na poslu dosta vremena i van posla zato mi je fizička aktivnost neophodna kod mene. Volim kik-boks koji treniram već nekoliko meseci. Sport je dinamičan, treneri su mi odlični, taj sport mi prija i odgovara mom temperamentu, iscrpljuje me ali mu se uvek rado vraćam, tri do četiri puta nedeljno - objasnila je ona.

Kurir.rs