Milica Pavlović sinoć je održala spektakularni koncert u Nišu, u hali Čair. Mesta su bila popunjena do poslednjeg, a nakon nastupa pevačica je sumirala utiske za Kurir.

- Prvo sam čula vaše utiske i to mi je bilo bitno. Srećna sam, oduševljena publikom koja samo na jugu zna ovako da reaguje. „Kraljica juga 2“ uspešno je završena. Večeras ste usrećili jednu devojku - rekla je Milica.

U prvim redovima su se našle i Miličina tetka, ali i maćeha.

- One su danas kolima došle sa mojom drugaricom i ja sam joj dala instrukcije, a usput sam htela i da vas upoznam sa karakterom moje tetke. Rekla sam prijateljici: ako tetka oseti da može s tobom kako želi, odmah će tražiti da zapali cigaretu u tvom autu. Moraš da joj kažeš da se u kolima ne puši! Posle će tražiti da staneš na pumpu da kupi nešto, ali sve je to zbog cigareta - rekla je ona, pa dodala:

- Drugarica mi kasnije šalje glasovnu poruku: “Već mi nije dobro, pokajala sam se što sam se ponudila.“ A kada su stigle, pitam je kako je bilo, a ona mi kaže da su tetka i maćeha dva najveća šmekera.

Milica Pavlović je i deo koncerta posvetila nedavno preminuloj Ljiljani Jorgovanović.

- Neverovatan osećaj je bio. U isto vreme ljubav i bol, i još Filip kada se naslonio i poljubio me, gotovo. Znam da bih ona volela da budem dostojanstvena, zato nisam zaplakala - rekla nam je pevačica.

Na nedavnoj konferenciji za medije, Milica Pavlović je najavila dva gosta na koncertu u Nišu. Međutim, na bini se pojavio samo Cobi.

- Na kraju, kada smo sve stavili na papir i kada sam upoznala tog drugog gosta, osetila sam da je Cobi dovoljan šlag na torti - rekla je ona.

Nakon što je obrisala svoju duetsku numeru "Kidaš me", Milica Pavlović ju je ponovo snimila sa Nebojšom Vojvodićem, a na koncertu je premijerno pušten spot.

- Ovo jeste zvanična verzija. Rekla sam vam i na konferenciji da sam uradila pesmu „Kidaš me“ sa jednim kolegom i tada nisam želela da otkrijem sa kojim, a to je Nebojša Vojvodić. Mi smo odavno snimili ovu verziju, samo smo je sada ekranizovali. To je oficijelna, zvanična i jedna jedina verzija - kazala je pred našim kamerama, pa otkirla zbog čega njen otac nije prisustvovao spektaklu:

- Nije mogao da dobije slobodne dane, ali je došla maćeha i sve mi je prenela.

U hali Čair pojavio se i fudbaler Uroš Račić, a sada je Milica otkrila kako je prošao susret.

- Došao je u bekstejdž da se pozdravimo. Upoznali smo se na jednom letu. Želeo je da dođe na beogradski koncert, ali nije stigao, a baš mu je bila želja da dođe na neki od mojih velikih koncerata u okviru Lav turneje. Baš smo se ispričali i poklonio mi je dres - zaključila je Pavlovićeva.