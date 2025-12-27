Slušaj vest

Novinar i reporter Mladen Mijatović otvoreno je progovorio o izazovima i odricanjima svog posla, otkrivajući koliko ponekad lična žrtva i naporan rad stoje iza svake priče koju prenosi. Govorio je i o trenutima kada profesionalna odgovornost nailazi na lične prepreke, ali i o strasti koja ga pokreće da i dalje ostane posvećen svom poslu.

Foto: Kurir Televizija

- Naravno da posao reportera nosi izuzetno visok nivo stresa i adrenalina, non-stop sam onlajn, spreman za akciju na terenu, tako da ni u jednom trenutku nema onog pravog opuštanja, moram da budem u pripravnosti kako bih odgovorio svim izazovima i obavezama koje su tokom dana i noći preda mnom i kako bih opravdao poverenje gledalaca televizije Pink - kaže on i dodaje:

Pretpostavljam da sve to ostavlja te posledice, ali nisam kvalifikovan da o tome da dam precizan odgovor. Nemam ja problem sa nesanicom, kada god imam priliku ja spavam i spavam bez ikakvih problema.

- Svaka situacija u kojoj je stradala maloletna osoba ili dete je stresna sama po sebi. Bilo je mnogo stresnih situacija u kojima je tuđim nemarom, nepažnjom i nepoštovanjem propisa ili zakona stradala nedužna deca, nadam se da smo svi sada kao društvo i zajednica odgovorniji nego što smo bili u prethodnom periodu - kaže novinar.

Dve godine bio van granica Srbije

- Fizički sam bio odsutan dve godine iz Srbije, od oktobra 2023. do sredine novembra 2025. godine. Bio sam u Ministarstvu spoljnih poslova angažovan u našim ambasadama u Tel Avivu, odnosno Bahreinu, tamo sam zajedno sa koleginicama i kolegama iz ministarstva uradio značajne poslove za Srbiju i naše državljane i stekao jedno veliko iskustvo - životno i profesionalno, što nakon povratka mogu da primenim u drugim sferama i poslovima kojima se ovde bavim - rekao je on, te otkrio čemu ga je ova 2025. godina naučila:

- Mnogo toga sam naučio i u ovoj i prošloj, trudim se da svakog dana nešto naučim, da se edukujem i budem obučeniji za poslove koji su preda mnom. Nema nijednog trenutka opuštanja. Ono što sam životno naučio jeste da su pravi prijatelji pravi prijatelji i da smo svi nažalost okruženi nekim lažnim prijatelja iz nekih interesa koji su sa nama. Treba da se usredsredimo na porodicu i prave prijatelje, da im pružamo podršku, kao i oni nama i svi zajedno idemo napred.

1/5 Vidi galeriju Mladen Mijatović Foto: Kurir, FK Partizan

"To je moj posao i moj način života"

- Emotivna partnerka ukoliko je prava emotivna partnerka, ona to razume i prihvata da je to moj posao i moj način života i da ne može da bude drugačije. Partnerka treba da pruži emotivnom partneru, kao što i partner treba da razume život i posao svoje partnerke i da to bude obostrano. Ne može da se meri na kantar, ko se više ili manje odriče nečega, ali treba da bude jedna uzajamna podrška, ljubavi i poštovanja.

Mladen ističe i da je uvek iskren kako prema sebi, tako i prema okruženju.

- Po prirodi sam iskreni prema sebi, a zatim i prema ljudima u okruženjima. Otvoren, sam govorim, istinu, po prirodi sam nasmejan, raspoložen, retko kada se žalim na probleme, gledam da nikoga ne opterećujem problemima, već se trudim da sve bude veselo, dobronamerno, pošteno i mislim da je to jedan dobar sistem i način života.