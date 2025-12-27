Slušaj vest

Novinar i reporter Mladen Mijatović otvoreno je progovorio o izazovima i odricanjima svog posla, otkrivajući koliko ponekad lična žrtva i naporan rad stoje iza svake priče koju prenosi. Govorio je i o trenutima kada profesionalna odgovornost nailazi na lične prepreke, ali i o strasti koja ga pokreće da i dalje ostane posvećen svom poslu.

mladen mijatović.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Naravno da posao reportera nosi izuzetno visok nivo stresa i adrenalina, non-stop sam onlajn, spreman za akciju na terenu, tako da ni u jednom trenutku nema onog pravog opuštanja, moram da budem u pripravnosti kako bih odgovorio svim izazovima i obavezama koje su tokom dana i noći preda mnom i kako bih opravdao poverenje gledalaca televizije Pink - kaže on i dodaje:

Pretpostavljam da sve to ostavlja te posledice, ali nisam kvalifikovan da o tome da dam precizan odgovor. Nemam ja problem sa nesanicom, kada god imam priliku ja spavam i spavam bez ikakvih problema.

- Svaka situacija u kojoj je stradala maloletna osoba ili dete je stresna sama po sebi. Bilo je mnogo stresnih situacija u kojima je tuđim nemarom, nepažnjom i nepoštovanjem propisa ili zakona stradala nedužna deca, nadam se da smo svi sada kao društvo i zajednica odgovorniji nego što smo bili u prethodnom periodu - kaže novinar.

Dve godine bio van granica Srbije

- Fizički sam bio odsutan dve godine iz Srbije, od oktobra 2023. do sredine novembra 2025. godine. Bio sam u Ministarstvu spoljnih poslova angažovan u našim ambasadama u Tel Avivu, odnosno Bahreinu, tamo sam zajedno sa koleginicama i kolegama iz ministarstva uradio značajne poslove za Srbiju i naše državljane i stekao jedno veliko iskustvo - životno i profesionalno, što nakon povratka mogu da primenim u drugim sferama i poslovima kojima se ovde bavim - rekao je on, te otkrio čemu ga je ova 2025. godina naučila:

- Mnogo toga sam naučio i u ovoj i prošloj, trudim se da svakog dana nešto naučim, da se edukujem i budem obučeniji za poslove koji su preda mnom. Nema nijednog trenutka opuštanja. Ono što sam životno naučio jeste da su pravi prijatelji pravi prijatelji i da smo svi nažalost okruženi nekim lažnim prijatelja iz nekih interesa koji su sa nama. Treba da se usredsredimo na porodicu i prave prijatelje, da im pružamo podršku, kao i oni nama i svi zajedno idemo napred.

Mladen Mijatović Foto: Kurir, FK Partizan

"To je moj posao i moj način života"

- Emotivna partnerka ukoliko je prava emotivna partnerka, ona to razume i prihvata da je to moj posao i moj način života i da ne može da bude drugačije. Partnerka treba da pruži emotivnom partneru, kao što i partner treba da razume život i posao svoje partnerke i da to bude obostrano. Ne može da se meri na kantar, ko se više ili manje odriče nečega, ali treba da bude jedna uzajamna podrška, ljubavi i poštovanja.

Mladen ističe i da je uvek iskren kako prema sebi, tako i prema okruženju.

- Po prirodi sam iskreni prema sebi, a zatim i prema ljudima u okruženjima. Otvoren, sam govorim, istinu, po prirodi sam nasmejan, raspoložen, retko kada se žalim na probleme, gledam da nikoga ne opterećujem problemima, već se trudim da sve bude veselo, dobronamerno, pošteno i mislim da je to jedan dobar sistem i način života.

Ne propustiteStarsOGLASIO SE MLADEN MIJATOVIĆ NAKON VESTI DA JE DEA TRUDNA! Evo šta je poručio voditeljkin bivši dečko
Mladen Dea.jpg
StarsKO JE PLAVUŠA SA KOJOM SE ZNOJIO MLADEN MIJATOVIĆ NA TERENU: Voditelj novom objavom zapalio društvene mreže (FOTO)
mladen mijatović
Stars"MOJ PARTNER NIJE LJUBOMORAN NA MLADENA" Dea Đurđević progovorila je o staroj i novoj ljubavi: Za sada mislim da je najbolje...
Mladen Dea.jpg
StarsVELIKA ISPOVEST DEE ĐURĐEVIĆ! Progovorila po prvi put o novom dečku, otkrila sve o raskidu s Mladen Mijatovićem: Mi smo se...
Dea Đurđević

"HITNA POMOĆ NIJE MOGLA DA OTVORI POZIV IZ AUDIJA SMRTI!" Mladen Mijatović sa najnovijim informacijama o SOS tasteru: Primljen je u zdravstvenoj ustanovi Izvor: Kurir televizija