Pevačica Slađana Mandić pre pola godine objavila je da se razvela od supruga sa kojim je bila u braku 12 godina, ali izgleda da ljubav ipak nije nestala. Par je odlučio da im pruži još jednu šansu, a Slađana sada otvoreno govori o njihovoj trenutnoj situaciji.

Foto: Edvin Kalić

Pevačica ističe da se trenutno oseća ispunjeno i srećno, te da je drugi pokušaj njihove veze doneo novu harmoniju i razumevanje. Dodaje da su prošli kroz period introspekcije i razgovora, što im je pomoglo da bolje razumeju jedno drugo i ponovo pronađu bliskost.

- Sada je sve u najboljem redu, bolje je i lepše nego ikada. Ljubav uvek pobeđuje i ljubav je na prvom mestu. Kada postoje male sitnice i prepreke, to se može prevazići, tako da sam jako srećna. Naučili smo puno iz toga i samo smo ojačalu našu ljubav i porodicu – istakla je Slađana.

- Prioriteti se menjaju, to majčinstvo je sastavni deo života, normalno je da neke stavri spontano učiš u hodu. Oni su na su na prvom mestu, jer ako je tata pevač i nema ga kući, deca ne osete apsolutno ništa, a već kada mame nema, onda je velika razlika. Kod mene kući iako imam pomoć sve staje i to je odgovornost da ako sam na put razmišljam i zovem da vidim da li je sve okej – rekla je ona za "Grand".

Razvela se nakon 12 godina braka

Podsećamo, pevačica Slađana Mandić nedavno se razvela od supruga, MMA borca Ajlina Ahmića, nakon dvanaest godina braka. Par je zajednički odgajio dvoje dece, a rastanak su odlučili da zadrže u miru.

Slađana se oglasila na društvenim mrežama i poručila svojim pratiocima:

„Nakon dvanaest godina zajedničkog života, moj suprug i ja odlučili smo da se raziđemo u miru. Za dobrobit i ljubav naše dece, ovo je prvo i poslednje oglašavanje na ovu temu sa moje strane. Molim sve za razumevanje, kako bismo dostojanstveno prebrodili ovaj period.“