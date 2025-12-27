Slušaj vest

Mina Kostić odlučila je da zbog transforamcije kod jednog poznatog šminkera, pokaže svoje lice bez šminke.

I ako se mnogo mlađe od nje ne bi usudile na ovaj potez, Mina je pokazala kako izgleda sa 50 godina bez šminke, a umesto da ljudi podrže ovaj njen potez i time pokažu da nije sve u fotošopu i filterima, korisnici mreža su uvredljivo komentarisali ovaj potez pevačice.

Mi te komentare nećemo prenositi, ali s obzirom da je bilo i onih koji su se oduševili ovim potezom pevačice, prenećemo te komentare. Ono što je loše za naše društvo je to da su upravo žene stavljale uvredljive komentare.

"Žena je prirodno lepa, bila i ostala!", "Kada bi ljudi, a pogotovo žene, gledale sebe, ovaj svet bi bio mnogo lepše mesto", "Hrabra Mina, svaka čast", "Svaka čast Mini što je pristala da se otkrije bez šminke, tako bi trebalo, da svi shvate da su javne ličnosti ljudi koji takođe stare, kao i sav ostali svet", "Treba da vas je sramota svakog ružnog slova, a Mini veliki aplauz!", "Ovo je samopouzdanje, ovo je ogoljena žena koja ne mari i ne preza od toga šta će ko da kaže, bravo za nju! Danas su žene koje prirodno stare endemska vrsta, ona je meni prelepa i levo i desno", "Koliko ste zli... Mina, lepotica si!", neki su od brojnih komentara.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić danas Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Premijera, Damir Dervišagić

Fotografije je objavio šminker Stefan Subotić, a Mina mu se u komentaru zahvalila na šminki.