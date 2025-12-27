Slušaj vest

Voditeljka Snežana Dakić veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde redovno deli raznovrstan sadržaj i inspiriše pratioce svojim mladolikim izgledom i vitkom figurom. Neretko se uslika i bez trunke šminke, pokazujući samouverenost i prirodnu lepotu u svakodnevnim situacijama.

Snežana Dakić u helenkama na treningu Foto: Preentscreen Instagram

Snežana vodi računa o svom izgledu, redovno trenira i prati zdravu ishranu, a sada je podelila fotografiju iz teretane. Pozirala je u helankama i majici na bretele, ističući svoju zategnutu figuru, a mnogi su ostali impresionirani što u šestoj deceniji izgleda ovako zategnuto i energično.

Voditeljka je ranije govorila o svojim metodama održavanja linije:

Pilates mi prija jer jača mišiće, ali istovremeno opušta telo. To je savršena vežba za duh i telo, posebno u godinama kada je fleksibilnost ključna - rekla je ona svojevremeno

Snežana dodaje da energiju crpi i iz pozitivnog stava, naglašavajući da je mentalna ravnoteža jednako važna kao fizička forma, i da su upravo kombinacija vežbanja, zdrave ishrane i dobre energije tajna njenog mladolikog izgleda.

Snežana Dakić vozi rolere Foto: Printsreen Instagram

Od alimentacije uzima 350.000 dinara mesečno

Podsetimo, Snežana Dakić jednom prilikom izjavom o roditeljstvu izazvala je pravu lavinu u javnosti. Voditeljka je u braku sa biznismenom Vladimirom Mikićem dobila ćerku, a pričao se da mesečno dobija alimentaciju od 350.000 dinara.

Jednom me je ćerka pitala: Zašto druge mame kuvaju, a ti ne kuvaš?", a ja sam je pitala da li druge mame vode dete na Mikonos na more ili u bekstejdž na modne revije? Izvinjavam se, znam da zvuči pretenciozno. Onda sam htela da joj pokažem da brinem o njoj i da kuvam, ali svaki put bih iz kuhinje izašla sa lakšim telesnim povredama", rekla je Snežana u emisiji "Blic žena studio".

Inače, Snežana Dakić je u braku sa biznismenom Vladimirom Mikićem dobila ćerku Lauru.