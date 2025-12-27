SVE PARE ZARAĐENE U RIJALITIJU IDU NA SILIKONE: Milena Kačavenda će u ovaj deo tela ugraditi 260 kubika
Milena Kačavenda došla je na ideju da stavi silikon u zadnjicu, pa je tražila savet od Maje Marinković u vezi njene silikonske zadnjice.
Ona je ispričala kako će nakon izlaska iz rijalitija i ona otići na istu operaciju.
Milena je u pušionici ispitala Maju, a najviše je interesovalo da li će i koliko da je boli.
- Uvek ćeš osećati malu bol, čak i kad prođe vreme od ugradnje - započela je Maja.
Kačavenda je zatim ispričala kako je sa doktorom još pre rijalitija bila u pregovorima, ali i da zadnjica nije jedini zahvat koji planira da uradi.
- Kako je onda on mislio meni da uradi, pošto mi je rekao da ima neki specijalni silikon za spavanje, to je nešto što se stavi na krevet i u tome spavaš. Ja sam zakazala da uradim dupe sa tih 260 kubika u zadnjicu, a onda bih uradila i fejs-lifting. Razmišljala sam se kako ću sa jedne strane dupe, a sa druge strane glava. Za glavu treba da ležim na leđima, a za dupe treba da ležim na stomaku - otkrila je Milena koja je legla sa Janjušem u krevet.
