Slušaj vest

Nemanja Gudelj i njegova supruga Anastasija Ražnatović pre nekoliko dana doputovali su u Srbiju, a posebnu pažnju privukli su prizori iz beogradskog luna parka. Fudbaler je ceo dan proveo sa malim Željkom Ražnatovićem, sinom Veljka i Bogdane, a fotografije koje je Ceca objavila na svom Instagram profilu potvrđuju da je preslatki dečak omiljeni član porodice.

Foto: Preent Screen

Nemanja i Željko uživali su u svim atrakcijama – od trampolina i autića na sudaranje, do mini rolerkostera koji je izazvao najviše uzbuđenja. Njihova zabava pratila se osmesima i pozitivnom energijom, a mali Željko je bio očigledno oduševljen pažnjom i druženjem sa tetkom i stricem.

Na društvenim mrežama osvanule su i fotografije trenutaka u kojima se vidi koliko su uživali zajedno, dok su roditelji Anastasija i Veljko bili ponosni što su mogli da vide sreću i radost svog sina. Ljubitelji porodice Ražnatović nisu krili oduševljenje, komentarišući da su ovakvi trenuci sa decom neprocenjivi i da pokazuju koliko je porodična harmonija važna.

-Neca i Željko, kakva je ovo ljubav! - napisala je pevačica Svetlana Ceca Ražnatović

1/5 Vidi galeriju Supružnici su pred novim životnim izazovom Foto: Printscreen Instagram

Za njen rođendan raznežio sve čestitkom

Podsetimo, Nemanja Gudelj čestitao je rođendan svojoj partnerki, pevačici Anastasiji Ražnatović.

On joj supruzi priredio iznenađenje, u njihovom domu u Sevilji, gde je dekorisao celu sobu balonima, a potom joj je uručio poklone i otpevao rođendansku pesmicu.

Kako ne bi izostala i javna čestitka, Nemanja je na svom Instagram profilu objavio njihovu zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku.

- Srećan rođendan, bubo! Neka te Bog blagoslovi. Nemoj nikada da se menjaš - napisao je Nemanja i otkrio simpatičan nadimak kojim zove svoju dragu, pa je dodao i emotikon bubamare.