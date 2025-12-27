Slušaj vest

Sestra fudbalera Nemanje Gudelja, Vanja Gudelj, na Instagramu je podelila niz fotografija iz Sevilje, gde živi sa porodicom.

Vanja je svojim pratiocima otkrila kako izgleda njihov dom u prazničnom ruhu, ali i objavila dosad neviđene kadrove nastale tokom decembra. Posebnu pažnju privukle su fotografije pored velike jelke bogato ukrašene lampicama, mašnama i raznobojnim detaljima.

Gudelji ukrasili kuću za Novu godinu Foto: Printscreen

Na jednoj od slika Vanja sedi na podu ispred jelke, obučena u ljubičastu pidžamu, dok u naručju drži svog kućnog ljubimca. Objavila je i zajedničku fotografiju sa bratom Nemanjom, kao i kadar iz večernjeg izlaska na kojem pozira u elegantnoj haljini sa upečatljivim detaljima.

Uz to, Vanja je podelila i mali trenutak iz svakodnevice – fotografiju obroka koji se sastojao od grčkog jogurta i malina.

Šta jede Vanja Gudelj tokom praznika Foto: Printscreen

Objavu je kratko opisala rečima:
„Poslednji dani decembra.“

Anastasija o životu u Španiji

Inače, Anastasija je jednom prilikom govorila o životu u Španiji.

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.

Ne propustiteStarsPRIJE CECA I OLIVERA SE VIŠE NE PRATE NA INSTAGRAMU! Pre samo par meseci isplivala njihova zajednička fotka, a fanovi se sada pitaju samo jedno...
nemanja-gudelj-anastasija-raznatovic copy 2.jpg
StarsVAŽAN DAN U PORODICI GUDELJ! Olivera i Nebojša prisustvovali bitnom događaju! Evo šta su obeležili u Španiji
344.jpg
StarsOTKRIVENO KAKO SE ZAISTA ANASTASIJA I VANJA GUDELJ SLAŽU! Provode se zajedno, a snimak ih razotkrio (FOTO)
gudelj-anastasija.jpg
StarsANASTASIJA SE SKINULA, A SAMO JEDNA STVAR NA NJOJ KOŠTA 3.000 €! Usnimila razgolićeno telo, a ovaj detalj na njoj BODE OČI FOTO
ceca-raznatovic.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Cair u suzama Izvor: Kurir