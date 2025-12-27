Slušaj vest

PevačicaNadežda Biljić sprema najemotivniji nastup u karijeri! Po prvi put održava solistički koncert u svom gradu Valjevu, i to pod snažnim nazivom „Tamo gde je sve počelo“.

Nakon velikih uspeha, životnih padova i povrataka jačih nego ikad, Nadežda se vraća u grad iz kog je krenula – pred publiku koja je pamti još iz prvih dana.

Kako sama kaže, ovaj koncert za nju ima posebnu težinu, jer je upravo Valjevo mesto gde su nastale prve pesme, snovi i borbe.

Foto: Nadežda Biljić

- Ro]ena sam u Beogradu, ne voljom svojih roditelja, već Božijom voljom jer sam i ja bila prevremeno rodjena beba-nedonošče,kao i moj sin. Nakon izlaska iz bolnice moj život počinje u Valjevu. Uvek ponosno govorim da sam iz Valjeva i zato ponosno, a sa druge strane jako emotivno želim da vas obavestim da su karte za moj prvi solistički koncert u baš mom Valjevu u prodaji - istakla je Nadežda i dodala:

- Ovo nije samo koncert. Ovo je moja priča, moja istina i moj povratak kući.

Publiku očekuje veče puno jakih emocija, suza, smeha i pesama koje su obeležile njenu karijeru.

Foto: Dejan Milićević

Jedno je sigurno – Valjevo će te večeri biti centar emocija, a koncert „Tamo gde je sve počelo“ biće jedan od koncerata kojim započinje svoju muzičku turneju.