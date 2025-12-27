Slušaj vest

Bojana Šijan objavila je fotografiju muža Mirka Šijana (33) u ogledalu, a prvi utisak je da sin Goce Božinovske s godinama sve više liči na svog oca Zorana Šijana.

Mirko je pokazao mišić do mišića, brojne tetovaže, oko vrata dva krsta, ali je "pobednički" deo fotke ipak onaj donji.

Mirko Šijan pokazao svoje telo Foto: Printscreen

Naime, Mirko nije pozirao sam, nego sa naslednikom, koji je "kao veliki" stao pred ogledalo i pokušao da iskopira svog tatu.

Podsetimo, Bojana i Mirko imaju dva sina, mlađeg Vukana i starijeg Zorana, koji je dobio ime po poznatom dedi.

Zoran nastradao 1999.godine

Zoran Šijan ubijen je 27. novembra 1999. godine.

Imao je samo 35 godina, a iza sebe je ostavio troje dece - ćerku Zoranu i sina Mirka koje je dobio sa pevačicom Gocom Božinovskom, te sina Vukašina kojeg je dobio sa Gocinom tadašnjom komšinicom Goranom.

1/9 Vidi galeriju Zoran Šijan Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Youtube

Vukašin se rodio tri nedelje pre nego što je Zoran ubijen.

Pogledajte dodatni snimak: