Pevačica Jelena Gerbec otvorila je dušu o razvodu od supruga Vladana, kojeg je dva puta napuštala, a sada je otkrila razloge zbog kojih je došlo do njihovog rastanka.

- Pravi razlog je da sam ja pukla sa živcima i nisam mogla više to da izdržim. Bilo mi je preteško, previše obaveza, sve je bilo, maltene na meni. Ja sam navikla da živim sama, možda je meni to sve i smetalo... Da li su moja očekivanja bila prevelika ili ne znam šta je - pričala je Jelena za Hype.

"Nisam mogla više"

Na pitanje ko je inicirao razvod, odgovorila je:

- Ja sam sela i tražila razvod. Rekla sam da ne mogu više i da je najbolje da se raziđemo i to je to. Ne mogu ni da se setim, valjda u tim momentima kad ti je svega preko glave i padne roletna, onda ispališ Bog zna šta... - priča ona i otkriva kako je njen suprug to prihvatio:

- Okej je prihvatio. Ja sam se spakovala i otišla u Vrdnjik sa Sofijom... - pričala je pevačica.

Inače, Jelena je takođe pričala kako su ona i suprug spavali u odvojenim sobama.

- Bivši muž i ja smo spavali u odvojenim sobama. Ja sam spavala sa decom, on je spavao u svojoj sobi. I to mi je smetalo, radila sam, daj nekad zameni me, pusti me malo da ja odspavam, čisto da se malo uključi. Možda zalazim previše intimno, ne sviđa mi se, ali šta da radim krenula sam. Opet sam krenula da budem ona stara nadrndana žena neispavana i onda je on mene pozvao i rekao mi: "Ja više ovako ne mogu, ti si ovakva i onakva", ja sam samo ćutala i govorila u sebi: "Bože, hvala ti".

