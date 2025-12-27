Slušaj vest

Jovana Pajić i Marija Šerifović bile su na odmoru na jednoj od najlepših destinacija na svetu - Baliju. Tamo nema šta ih nije snašlo. Od situacije kada je Mariju ujeo majmun, do momenta da je Šerifovićku napala jedna obožavateljka, a sada je Jovana otkrila i da nisu smele da pogledjau majmune u oči, jer su to shvatali kao pretnju.

- Ćapio je majmun! Posetile smo šumu majmuna, gde se oni slobodno kreću. Savetovali su nas da ih ne gledamo u oči jer to doživljavaju kao pretnju. Preslatki jesu, ali kada shvatiš koliko ih je oko tebe, i nije ti baš svejedno - nepredvidivi su i većina je sa mladuncima. Sve vreme smo bile na oprezu, samo bismo ih na trenutak pogledale i odmah skrenule pogled. Ipak, čuvari imaju jednu "foru" - daju ti parče banane koje pružiš majmunu, pa izgleda kao da je napravio selfi. Tada je jedan majmun došao Mariji u krilo. Ona ga nije gledala niti mazila, ali je majmunica uzela njenu ruku, stavila je u usta i ujela. Srećom, imala je tupe zube i nije je povredila - rekla je Jovana za Radio S.

Ujeo je majmun

Jedan trenutak sa putovanja dve drugarice posebno je privukao pažnju. Naime, kada je pevačica odlučila da se fotografiše sa majmunom i skupila hrabrost za ovaj susret, usledilo je neprijatno iznenađenje – životinja ju je ugrizla, što je iznenadilo i nju i njene pratioce.

- Mene je upravo ujeo majmun, sreća je što je mator i što su mu tupi zubi- rekla je Marija.

Iako neprijatno, ovaj događaj nije pokvario njen odmor, a Marija je još jednom pokazala da i neplanirane situacije ume da okrene na šalu i dobru priču za pamćenje.