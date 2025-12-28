Slušaj vest

Tek što su se pomirili, Ana Nikolić i Goran Ratković Rale ponovo su napravili skandal. Kako tvrdi naš izvor, incident se desio u četvrtak uveče, kad je pevačica napala svog partnera, i to u njegovom studiju. Zbog svega je reagovala i policija.

Prema rečima izvora, Ana je potpuno izgubila kontrolu i napala Raleta bez prethodne provokacije. Ona je uletela u studio u trenutku kad je kompozitor bio u procesu snimanja, a zatim počela da viče i ponaša se agresivno.

Povici se orili zgradom

Glasovi i povici iz studija bili su toliko glasni da su za nekoliko minuta izazvali potpunu pažnju stanara zgrade.

- Cela zgrada se tresla koliko je vikala - tvrdi izvor.

Iako se još uvek ne zna tačan povod ovog haosa, prema informacijama naših izvora, Ana je bila besna i nekontrolisana, potpuno van sebe, dok je Rale bio šokiran njenim postupkom. Pevačica je u naletu besa i fizički nasrnula na kompozitora, uhvatila ga za kosu i počela da ga vuče, a on je ostao zatečen.

Sprečavanje eskalacije

Nakon što je incident eskalirao, policija je stigla na lice mesta. Iako nije bilo teških fizičkih povreda, situacija je postala toliko ozbiljna da je bilo potrebno smiriti strasti i sprečiti dalju eskalaciju.

Ovaj incident je samo još jedan u nizu sukoba između Ane i Raleta. Iako su nedavno pokušali da zakopaju ratne sekire, čini se da njihova međusobna napetost i nesuglasice nisu nestale.

Komentari ljudi iz njihovih okruženja povodom ove situacije su pomešani. Dok neki kažu da je Ana iskreno ljuta zbog određenih situacija, drugi tvrde da je njeno ponašanje bilo potpuno neopravdano i da je prešla granicu.

Pokušali smo da dobijemo komentar i od pevačice i od kompozitora, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

