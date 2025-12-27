Slušaj vest

Bivša učesnica Elite 8, Slađa Lazić Poršelina, neretko iznenadi pratioce objavama na društvenim mrežama. Ne krije da često radi na svom fizičkom izgledu i redovno posećuje plastičnog hirurga.

Pre četiri meseca operisala je nos i tom prilikom uradila i tzv. mačije oči, u želji da dodatno naglasi crte lica. Ipak, nije bila potpuno zadovoljna rezultatima, pa je ponovo otišla na korekciju očiju.

Slađa Poršelina uradila zahvat na licu Foto: Printscreen

Danas se na svom Instagram nalogu pohvalila novim estetskim zahvatom - ovaj put korigovala je jagodice i bradu hijaluronskim filerima, a na kapcima se moglo primetiti crvenilo.

Otkrila detalje zahvata

Tim povodom, Poršelina je otkrila detalje najnovije intervencije.

- Posle jedne operacije na kojoj nisam bila zadovoljna, otišla sam na drugu. Sad sam zadovoljna, ali imam crvene ožiljke za koje treba malo vremena da prođi i da spadnu. Klinika na Dedinju je u pitanju. Bolje plastični hirurg nego psihijatar - rekla je Slađa.

