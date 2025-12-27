Slušaj vest

Bivša učesnica Elite 8, Slađa Lazić Poršelina, neretko iznenadi pratioce objavama na društvenim mrežama. Ne krije da često radi na svom fizičkom izgledu i redovno posećuje plastičnog hirurga.

Pre četiri meseca operisala je nos i tom prilikom uradila i tzv. mačije oči, u želji da dodatno naglasi crte lica. Ipak, nije bila potpuno zadovoljna rezultatima, pa je ponovo otišla na korekciju očiju.

Slađa Poršelina uradila zahvat na licu
Slađa Poršelina uradila zahvat na licu Foto: Printscreen

Danas se na svom Instagram nalogu pohvalila novim estetskim zahvatom - ovaj put korigovala je jagodice i bradu hijaluronskim filerima, a na kapcima se moglo primetiti crvenilo.

Otkrila detalje zahvata

Tim povodom, Poršelina je otkrila detalje najnovije intervencije.

- Posle jedne operacije na kojoj nisam bila zadovoljna, otišla sam na drugu. Sad sam zadovoljna, ali imam crvene ožiljke za koje treba malo vremena da prođi i da spadnu. Klinika na Dedinju je u pitanju. Bolje plastični hirurg nego psihijatar - rekla je Slađa.

Slađa Poršelina Foto: Pritnsceen, Printscreen

kurir / pink.rs

