Jelena Tomašević godinama živi u Beogradu, ali uvek s ponosom ističe da je njen rodni grad Kragujevac. Njena porodica i dalje živi tamo, u kući u kojoj je pop pevačica odrasla.

Ekipa Kurira nedavno je posetila grad iz kojeg potiče pevačica, gde smo zatekli prelep prizor. Toplina kojom odiše kuća Jelenine porodice oseti se odmah.

Iz porodičnog doma otišla jako mlada

Divno, uređeno dvorište prvo je što smo primetili kad smo zavirili iza visokih zidina kojima su Tomaševići zaštitili svoju privatnost.

U velikoj kući na dva sprata s predivnim terasama žive Jelenina majka Snežana sa sinom Darkom, koji se takođe bavi muzikom, snajom i njihovom decom. Nažalost, Jelenin otac je preminuo 2023. godine.

Pevačica je porodični dom napustila kao vrlo mlada devojka i uputila se u Beograd radi nastavka školovanja, gde je kasnije izgradila karijeru, udala se za glumca Ivana Bosiljčića i osnovala porodicu, koju je uveličala njihova ćerka Nina.

Koga god smo u Kragujevcu pitali za Tomaševiće, svi su za njih imali samo reči hvale.

"Najbolji ljudi na svetu"

- Tomaševići su najbolji ljudi na svetu. Poznavao sam Jeleninog njenog pokojnog oca, poznajem joj majku, snaju, sve ih poznajem, osim Jelene - rekao nam je Dragan Kokerić, taksista kojeg smo sreli baš u ulici u kojoj živi pevačicina porodica, a koji ipak nije bio raspoložen za fotografisanje.

Kako je istakao, Jelenina majka Snežana mnogo mu je pomogla kad je bio u lošem zdravstvenom stanju i, kako kaže, spasla mu je život:

- Jelenina majka Sneža radi u bolnici u Kragujevcu i mnogo mi je pomogla. Bio sam u jako lošem zdravstvenom stanju, bio sam u komi tri meseca i ležao na njenom odeljenju. Sneža me je gledala kao nekog svog. Svakog dana me je obilazila, to sam saznao kad sam se probudio. Tokom čitavog boravka u bolnici pazila je na mene. Nemam dovoljno lepih reči za njih, stvarno su divni ljudi. Ono što znam o Jeleni jeste da je jedno fino i vaspitano dete iz dobre kuće - kazao nam je on.

U blizini njihovog doma živi i Snežina drugarica iz detinjstva. Njih je život u mladosti razdvojio, ali su pukom slučajnošću, ili igrom sudbine, danas ponovo bliske prijateljice.

"Bila je poslušna i dobar đak"

- Poznajem Jeleninu majku, odrasla sam s njom. To su mnogo dobri ljudi, sve najbolje imam da kažem o njima, s njom se i dalje družim. Sad smo tu, a jedno vreme se nismo viđale jer sam bila udata malo dalje odavde i jednostavno su nam se putevi razišli, ali evo, sad su se opet spojili. Jelenu nisam toliko viđala jer nisam živela ovde u tom periodu života, ali znam da nikad brige s njom nisu imali. Bila je poslušna, dobar đak, ma divna devojčica, a danas ista takva žena - rekla nam je prijateljica Jelenine majke.

I komšije u Beogradu za pevačicu imaju samo reči hvale, te su mnogi koji je ne poznaju zaključili da utisak koji odaje kad je u javnosti - da je dobra i fina osoba - takav i kad je van kamera.