Slušaj vest

Nekadašnja voditeljka Ines Gavrilović spadala je svojevremeno u najpopularnije voditeljke u regionu.

Ona je dugo vodila "Nedeljno popodne", nakon čega je bila prva voditeljka muzičkog takmičenja "Zvezda Granda". Tadašnji učesnici sećaju se Ines sa simpatijama, čak i dve decenije kasnije.

Ona je pričala toliko brzo da je nastala i kletva koja je glasila "Dabogda dolazio do reči kao gosti kod Ines Gavrilović". No, to "Nedeljno popodne" koje je vodila niko nije propuštao.

- Kako se ne sećam Ines, ona je bila jedno divno stvorenje i to ne kažem zato što sam joj ja bila favorit (smeh). Zaista vam kažem, ona je uvek bila nasmejana, ali ne lažno, za kamere, nego iskreno i od srca - otkrila je jednom prilikom pevačica Slavica Ćukteraš.

1/5 Vidi galeriju Kako danas izgleda Ines Gavrilović Foto: Printscreen, Printscreen, Dragan Kadić, Printscreen YouTube, Printscreen Facebook, Printscreen/Youtube

Bilo je dobro raditi sa Ines

- Nikada, ona se nije na snimanjima ni nervirala, a kamoli da se svađa ili viče na kandidate. Taman posla, zaista je bila divna, verujem da je i danas takva - istakla je Slavica.

Ines se izdvajala elokvencijom, ali i vrlo brzim govorom u kom bi ponekad dolazilo do lapsusa, a time je pobrala samo još više simpatija publike.

Ipak, kada je vila na vrhuncu popularnosti, voditeljka je rešila da se povuče s javne scene, a jednom prilikom je istakla da nema želju da mediji pišu o njoj. Kako su svojevremeno pisali domaći portali, Ines se pojavjivala na izložbama pasa, a danas je posvećena majka i porodična žena.

Pogledajte dodatni snimak: