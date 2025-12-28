TOLIKO JE BRZO PRIČALA DA GOSTI NISU MOGLI DA DOĐU DO REČI Evo kako danas izgleda prva voditeljka Zvezdi Granda, sada se bavi ovim poslom
Nekadašnja voditeljka Ines Gavrilović spadala je svojevremeno u najpopularnije voditeljke u regionu.
Ona je dugo vodila "Nedeljno popodne", nakon čega je bila prva voditeljka muzičkog takmičenja "Zvezda Granda". Tadašnji učesnici sećaju se Ines sa simpatijama, čak i dve decenije kasnije.
Ona je pričala toliko brzo da je nastala i kletva koja je glasila "Dabogda dolazio do reči kao gosti kod Ines Gavrilović". No, to "Nedeljno popodne" koje je vodila niko nije propuštao.
- Kako se ne sećam Ines, ona je bila jedno divno stvorenje i to ne kažem zato što sam joj ja bila favorit (smeh). Zaista vam kažem, ona je uvek bila nasmejana, ali ne lažno, za kamere, nego iskreno i od srca - otkrila je jednom prilikom pevačica Slavica Ćukteraš.
Bilo je dobro raditi sa Ines
- Nikada, ona se nije na snimanjima ni nervirala, a kamoli da se svađa ili viče na kandidate. Taman posla, zaista je bila divna, verujem da je i danas takva - istakla je Slavica.
Ines se izdvajala elokvencijom, ali i vrlo brzim govorom u kom bi ponekad dolazilo do lapsusa, a time je pobrala samo još više simpatija publike.
Ipak, kada je vila na vrhuncu popularnosti, voditeljka je rešila da se povuče s javne scene, a jednom prilikom je istakla da nema želju da mediji pišu o njoj. Kako su svojevremeno pisali domaći portali, Ines se pojavjivala na izložbama pasa, a danas je posvećena majka i porodična žena.
Pogledajte dodatni snimak: