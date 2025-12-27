Slušaj vest

Nina Badrić lošeg je zdravstvenog stanja, zbog čega se oglaisla na društvenim mrežama i poručila svojim fanovima da nažalost neće moći da se pojavi na zakazanom nastupu.

Nina je objavila fotografiju na kojoj vidimo kako leži pokrivena u krevetu, a u opisu je samo kratko napisala: "Lečimo se da budemo spremni za koncerte".

Nina je objavom zabrinula sve, pa se ponovo oglasila i otkrila da je bila prinuđena da zbog prehlade pomeri koncert.

Nina Badrić prikovana za krevet
Foto: Printscrean

- Zbog prehlade i temperature moram da pomerim koncert u Bihaću. Našli smo novi datum, hvala organizatorima na razumevanju - rekla je ona.

Nina Badrić nekada Foto: Instagram, Printscreen/Yotube

Smršala po savetu Novaka Đokovića

Podsetimo, Nina je novi režim ishrane uvela pre četiri godine i striktno ga se pridržava. Naime, iz ishrane je izbacila namirnice životinjskog porekla.

- Od kada se ovako hranim, moje telo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na pređašnje godine kada nisam razmišljala toliko koje namirnice unosim u sebe.

- Pratila sam dugo način ishrane Novaka Đokovića i mnogih meni bliskih ljudi koji se tako hrane godinama i zaista sve ima smisla. Moja snaga se utrostručila. I duh i telo. Osećam se odlično, poletno, bistro, snažno i svakome preporučujem da zdravom ishranom diže svoj imunitet, a samim time kilogrami se tope. Ova promena je način života, a ne jednokratna dijeta, a benefiti ovakve ishrane su zaista nesagledivi za naše zdravlje i život - ispričala je Nina Badrić.

