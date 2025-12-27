Slušaj vest

Dea Đurđević nakon što se saznalo da je trudna, sada se oglasila i otkrila da se verila. Voditeljka je uslikala ogroman buket i svoju ruku na kojoj je zasijao prelep, neobičan, verenički prsten.

U romantičnoj atmosferi, daleko od očiju javnosti, Lazar je zaprosio Deu, a ona je sa osmehom i emocijama prihvatila prosidbu. Ovim činom par je potvrdio da je njihova veza ušla u novu, ozbiljniju fazu, a svadbena zvona već se naveliko pominju.

Dea i Lazar, koji su svoju ljubav brižljivo čuvali od medija, sada s nestrpljenjem iščekuju prinovu i početak zajedničkog porodičnog života.

Ono što je privuklo pažnju je to da verenički prsten uopšte nije kao oni kojim obično muškarci vere svoje buduće žene.

Voditeljka je otišla na trudničko bolovanje nakon što se saznalo da je u drugom stanju.

Brojne kolege uputile su joj čestitke zbog trudnoće, a Predrag Sarapa obratio joj se u jutarnjem programu.

- Dea Đurđević je već donela poklon celoj Pink televiziji, ovim putem je pozdravljamo i čestitamo - rekli su Sarapa i voditeljka.

1/7 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen

"Biće divna majka"

Bivši partner Mladen Mijatović istakao je da će Dea biti divna majka.

- Evo sad čujem, pošto sam nešto radio i nisam pratio medije. Drago mi je ako je to tačno da je tako. Stvarno nisam ispratio. Siguran sam da će biti dobra majka jer je dobar čovek - rekao je Mladen Mijatović za "Blic".