Ljubav Ivane Pavković i Petra Mitića planula je još u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, a danas važe za jedan od najskladnijih parova i ponosni su roditelji trojice dečaka.

Iako se Ivana odlično snašla u ulozi majke, ali priznaje da nije lako.

- Prvenac ima sedam godina, a blizanci godinu i po. Iskreno, život ti se bukvalno promeni za 360 stepeni, dosta je tu odricanja i imaš mnogo manje slobodnog vremena. Meni je bio šok sa prvim detetom, posebno prvih godinu dana - priznala je pevačica, a potom otkrila kako se snalazi sa blizancima, Vojinom i Vukom.

- Sa njima smo nekako već ušli u rutinu i mnogo smo lakše prihvatili u smislu organizacije, ali roditeljstvo je svakako veliki zadatak- rekla je pevačica.

O roditeljstvu

Na pitanje ko je stroži roditelj, ona ili Petar, Ivana je odgovorila sa osmehom.

- Trudim se da budem stroga mama, ali više je Petar veštica! - istakla je ona.

Pevačica priznaje da ih vest da će dobiti blizance potpuno šokirala.

- Nismo znali da postoji mogućnost da imamo blizance. Moja baka, mama od moje mame, imala je njih devetoro braće i sestara, a njene dve rođene sestre su bile bliznakinje. Međutim meni to niko nije rekao, nekako nikada nismo pričali o tome. Kada smo saznali da nosim blizance bili smo u šoku i nije nam palo na pamet da to može da nam se desi - priznala je Ivana i otkrila da je najstariji sin nasledio talenat za muziku od nje i Petra.

- Vujadin je jako talentovan za muziku, iako mi nismo insistirali. Voli klavir, gitaru i bubnjeve, ali baš je ozbiljno sa zagrizao. Po ceo dan svira klavir, ustaje i budi se sa klavirom - rekla je Ivana.

