Milijana Bogdanović, nekadašnja učesnica "Parova" koja se posebno istakla vezom sa 53 godine starijim Milojkom Božićem, već izvesno vreme radi kao kondukterka, a o rijalitiju i ne razmišlja. Dan-danas, međutim, privlače je isključivo stariji muškarci, a šuškanja okoline na tu temu "gleda samo da isključi".

Svakako, tokom razgovora sa jednim medijima, priznala je da joj nije u potpunosti svejedno kada "neko sebi da za pravo da komentariše njene izbore".

- ...Osim posla konduktera, imam još jednu funkciju, a to je funkcija vozača, povremeno, to je samo vikendom; nadam se da će mi direktor dozvoliti da to bude neka stalna linija. Moram da steknem rutinu, jer ipak autobus ima 13 metara, imam sve položene kategorije, osim motora, to ne volim. Ovde sam četiri godine. Autobusi su mi ljubav od malih nogu - rekla je najpre ona, ističući da joj rijaliti trenutno nije u fokusu.

- Rijaliti je lep vid zarade, a ovako, što se tiče lične promocije, nisam toga željna. Ne znam da li bih baš psihički mogla da podnesem rijaliti, ovo je sada moja komfor zona; što se tiče novca, možda bih i izdržala, ali ne sada, možda za godinu dve - dodala je Milijana.

Potom, osvrnula se na svoj ljubavni život.

- Da, takva je situacija i danas, privlače me stariji muškarci, prosto ne volim mlađe. Ne mogu da objasnim šta je to što me privlači kod starijih muškaraca, lepota je u oku posmatrača, o ukusima ne treba raspravljati. Smatram mlade momke jako nezrelim, po mom mišljenju oni nemaju stila i ukusa za oblačenje, ja volim taj stariji kov - iskrena je bila ona koja je nedavno raskinula kratku vezu, a pre toga je bila ludo zaljubljena u kolegu.

Međutim, ta veza se neslavno završila.

- Nije to ni bila neka ljubav, to je bilo samo par meseci. Svi ste upućeni da sam bila sa kolegom dve, dve i po godine, e, to je bila ljubav. Ugasile su se emocije, ne komuniciramo. Za raskid smo krivi oboje, ja što sam ljubomorna, on što nije mogao da trpi moju ljubomoru. Posle te duge veze, nisam zainteresovana za nešto ozbiljno, mogu da imam simpatije, pa ako se nešto desi, desi se. Dajem 100 odsto sebe u ljubavi, svakom odnosu, poslu, tako tražim i od partnera, to je fer odnos. Mnogo sam ljubomorna, nekad umislim, a nekad i stvarno postoji - objasnila je, ali se tu nije i zaustavljala.

- On je kriv za prekid veze, on je mene prevario. Bio je to težak period za mene, jedva sam to prebolela. Ne verujem muškarcima ništa, i to je najveći problem, zbog ovoga mislim i da neću imati dugu vezu. Ne bih pristala na brak, meni je ovako lepo, slobodna sam, mogu da radim šta hoću, imam stan, platu, auto. Za sada o braku ne razmišljam, ali to kod mene do ujutru može da se promeni. Naiđe mi sad simpatija i ja kažem: "Udajem se" (smeh). Šalim se, ne shvatajte me ozbiljno - izjavila je Milijana.

Tokom učešća u rijalitiju, inače, bila je u vezi i sa Ivanom Gavrilovićem, a iz današnje perspektive na taj odnos gleda kao na grešku.

- Ne bih o Ivanu Gavriloviću, to je jedna greška. Nismo se čuli nakon toga. Kajem se za većinu stvari koju sam radila u životu, kajem se za ljubavne afere, ne bih to ni nazvala vezama. Moja najčvršća veza je ova sa poslom - napominje Milijana koja, prema njenim rečima, "od momaka nikada nije očekivala previše i u vezama je uvek bila džek".

- Po tom pitanju sam džek i prijateljski i ljubavno. Ne očekujem ja da mi uvek neko nešto plaća, ali nisam ni ja rokfeler, nemam ni ja ne znam koliku platu, a imala sam muškaraca kod kojih ja plaćala. Nisam materijalista, ali nisu to stvari koje su okej - smatra ona.

Sa druge strane, razvod sa Božićem je, kako kaže, bila dobra odluka.

"To je bilo zezanje!"

- Nije to nešto dugo ni trajalo, ni ne doživljavam to kao da sam nešto bila u braku. Bili smo u rijalitiju, to nije to, kao napolju. To je bio rijaliti, to je bilo zezanje. Ne kajem što sam se razvela, to bih uradila kad-tad, bilo zbog prevare ili nečeg drugog. Kajem se što sam davala Požgaju i Ivanu Gavriloviću na značaju, nisu to ljudi koji zaslužuju mesto pored mene. Ne čujem se ni sa kim iz rijalitija, ni sa Milojkom, imamo samo poslovne brojeve u telefonu. "Elitu" ne gledam, televizor je uključen kod mene, ali televizijski program ne gledam. Odsečena od sveta, slikam se, kačim to na Instagram, vozim, naplaćujem karte i to mi je super.

Sa javne scene - dopada joj se Slavko Banjac.

- ...Od pevača sa naše scene, po mom ukusu je Slavko Banjac. Šta njemu fali? Slušala sam ga jednom u Beogradu, volim njegove pesme, a od glumaca Mima Karadžić - izjavila je, pa otkrila i gde je upoznavala svoje momke:

- U autobusu (smeh). Upoznavala sam svoje partnere u kafićima, autobusu. Obično ja moram da načinim prvi korak, jer su muškarci malo povučeni. Pošto su to uglavnom stariji muškarci, misle da ću ja da ih odbijem. U suštini sam ja preuzimala taj prvi korak, ali uvek imam tu povratnu reakciju. Volim da flertujem, da koketiram, kada se zavozam, ali tu ništa ne bude, dam crveno svetlo. Imam dosta simpatija, ali to ne znači da sam ja sa njim. Oni mogu da preuzmu tu inicijativu, ja kada sam zainteresovana, ja onda preuzimam. Lepe su mi, slatke, ove moje simpatije, ali je meni najbitnija energija, a oni je nemaju.

Na pitanje da li je pogađaju negativni komentari po pitanju izbora partnera, ostala je iskrena.

- Ne pogađaju me, ali mi nije pravo kad neko komentariše moj izbor partnera, jer odakle tebi pravo da komentarišeš moj izbor. Svako ima pravo da odabere gde želi da bude i sa kim želi da bude. Takvi smo ljudi, shvatila sam, svako voli da pogleda u tuđe dvorište, zelenija je trava u tuđem dvorištu - prokomentarisala je ona, koja se tokom ovog razgovora dotakla i svog detinjstva.

"Tata jeste pio, ali..."

- Možda nisam imala sve što sam želela, ali nisam imala loše detinjstvo. Bilo je trenutaka kada smo imali para, i kad nismo, kao i u svačijem životu. Bilo je trenutaka kada sam kukala i na mamu i na tatu, činjenica da možda oni meni u nekom periodu nisu mogli sve da priušte, ali Bogu hvala, ja sam rođena pod srećnom zvezdom, snađem se. Uvek trošim mnogo novca, ali i zaradim. Nisam imala problema u porodici, malo tata jeste pio, ali sve je to prestalo. To je bila čašica, dve, ali u kući nije pravio probleme, nije bilo posledica - zaključila je ona.