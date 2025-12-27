NAŠ POZNATI PEVAČ BIO ZAVISNIK OD ALKOHOLA! Sada sa bolom u glasu priznao sve o teškoj životnoj borbi: Nisam se sećao gde sam bio i šta sam radio
Peđa Jovanović (48) progovorio je nedavno o borbi sa alkoholizmom. Pevač vredno gradi karijeru, ali malo ko zna jednu od njegovih najvećih životnih borbi.
- Da možeš da vratiš vreme, u kom trenutku bi sam sebi opalio šamar? - upitao ga je Ognjen Amidžić.
- Tih trenutaka ima baš mnogo, ali šta znam, ja sam imao problem sa alkoholom, to svi znaju, da mogu da vratim vreme da sam sebi opalim šamar, da nikada ne probam...To je bio stadijum kada sam počeo da se ne sećam gde sam bio i šta sam radio, znam gde sam, kod kuće, ali ne znam kako sam došao kući, to mi se dešavalo. Ja sam se smejao ljudima koji su govorili kao da se ne sećaju, da je to izgovor jer ih je sramota od onoga što su radili, ali sam bio na svirci jednoj i ja sam se probudio kući, pored mene pola neke pljeskavice koju sam ja jeo, ne mogu da se setim kada i kako sam je kupio. Minimum litar viskija, mislim ono 0,7 dnevno. Evo, već tri godine nisam ni pomirisao alkohol. Kada budem ženio sinove i udavao ćerku, neću da pijem! - rekao je Peđa u emisiji "Amidži šou".
Žena ga ostavljala zbog alkohola
Pevač je svojevremeno otkrio da ga je supruga ostavila zbog toga što je imao problema sa alkoholom.
- Mi smo prošli sve ono najgore što jedan par može proći i to nas je samo ojačalo. Često u razgovoru sa drugaricom kažem da bih baš sve isto da mogu da vratim vreme, jer su sve to lekcije koje su nas naučile mnogim stvarima i bez kojih naš odnos sad ne bi bio ni približno ovakav kakav je -rekla je Ana jednom prilikom.
Pogledajte dodatni snimak: