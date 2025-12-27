- Tih trenutaka ima baš mnogo, ali šta znam, ja sam imao problem sa alkoholom, to svi znaju, da mogu da vratim vreme da sam sebi opalim šamar, da nikada ne probam...To je bio stadijum kada sam počeo da se ne sećam gde sam bio i šta sam radio, znam gde sam, kod kuće, ali ne znam kako sam došao kući, to mi se dešavalo. Ja sam se smejao ljudima koji su govorili kao da se ne sećaju, da je to izgovor jer ih je sramota od onoga što su radili, ali sam bio na svirci jednoj i ja sam se probudio kući, pored mene pola neke pljeskavice koju sam ja jeo, ne mogu da se setim kada i kako sam je kupio. Minimum litar viskija, mislim ono 0,7 dnevno. Evo, već tri godine nisam ni pomirisao alkohol. Kada budem ženio sinove i udavao ćerku, neću da pijem! - rekao je Peđa u emisiji "Amidži šou".