Radiša Trajković Đani je ekipu emisije "Stars specijal" odveo u luna-park na novogodišnjem sajmu. Na pomenutom mestu, osim o ludoj vožnji na rolerkosteru, ringišpilu i ostalim spravama koje prave odličnu zabavu, s Đanijem smo razgovarali i o drugim stvarima.

Za početak je otkrio da li posećuje ovakva mesta.

- Unuci me ubiše, svaki dan me pitaju: "Deda, kada ćemo, kada ćemo?", i onda ih ja dovedem i to bude šou. Kad smo bili mali, svakako smo svi voleli ovakva mesta i svaki put kad dođem s unucima vratim se u detinjstvo - kaže Đani i nastavlja:

- Bude mi emocije da kad sam ja bio mali, nisam imao para da se vozim i igram na svim ovim spravama, pa sam samo gledao. Tad mi je bilo sve nemoguće i nedostižno, ali sad se, hvala bogu, ima da se vozimo od jutra do mraka.

Radiša je bio raspoložen za vožnju ringišpilom, pa je novinarka Milica Stanojević s njim zauzela mesta. Kad se vožnja završila, Đani je bio oduševljen.

- Meni je bilo top! Vratio sam se u detinjstvo, ali sad idem do bara da se osvežim malo - rekao je uz osmeh Trajković.

On je sumirao 2025. godinu, koja mu je počela nezgodom.

- Počela je padom, lomljenjem i operacijom. Zato se sad malo plašim visine. Ali dobro, čim je to prošlo i čim sam mogao da izađem iz kuće, vratio sam se pevanju i čašici, i odmah je sve bilo bolje. Ipak, malo me bog kaznio jer sam se mnogo glupirao, pa je odlučio da me malo veže za krevet, i stvarno sam se odmorio. Ja sam takav, temperamentan. Čim jedan dan prođe mirno, već sledeći moram da napravim neki cirkus i organizaciju, mora akcija. Takav sam.

Otkrio je i čemu ga je naučila odlazeća godina.

- Sve mi je više dosadilo. Ja sam 35 godina na ulici i pevam, i dosadilo mi je. Gde god da odem, nađem nekog prijatelja. Odlučio sam da smanjim posao. Dosta je dva-tri dana nedeljno, ne mogu više svaki dan. Jedan moj kolega je lepo rekao da, ako manje radiš, manje trošiš. E tako ću ja sad. Pentrao sam se i na ringišpile i na šatore 35 godina, a čujem da me nešto kritikuju što mi lepe pare na čelo i ostalo što radim kad pevam. Ja sam takav, sve radim najiskrenije. Ako treba na sto, idem na sto. Kad me ljudi lepo dočekaju, ne mogu da im ne ispunim sve što požele.

