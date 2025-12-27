Slušaj vest

Dea Đurđević (33) verila se sa izabranikom Lazarom, sa kojim čeka prvo dete.

Ona je uz cveće fotografisala svoju ruku na kojoj je prsten, i kratko je napisala - "DA".

Prsten koji Dea sada nosi kao simbol ljubavi i vernosti, košta 2.490 evra. U pitanju je prsten francuske kuće nakita.

Dein prsten je od 18-karatnog zlata, ručno izrađen, a deo je kolekcije dijamantskog nakita "Baby Move".

Zanimljiv je po tome što ne izgleda kao klasični verenički prsten sa jednim dijamantom, već su u pitanju tri kamena jedan do drugog, koji se kotrljaju u skladu sa pokretima.

Ovaj komad predstavlja idealan balans između tradicionalnog i modernog dizajna.

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević na odmoru Foto: Printscreen/Instagram

Dea i Lazar se spojili posle 15 godina

Ona je već neko vreme u srećnoj vezi sa muškarcem koji se zove Lazar, ali nije želela da ga otkriva javnosti.

- Dea je ludo zaljubljena i nema nameru da svoju vezu toliko eksponira u javnosti - ističe izvor Telegrafa blizak voditeljki.

U pitanju je momak s kojim se zabavljala još u srednjoj školi.

1/8 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram