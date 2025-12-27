NEOBIČAN VERENIČKI PRSTEN PLAĆEN HILJADE EVRA: Stigao iz Francuske, Dein verinik nije štedeo, evo koliko je iskeširao
Dea Đurđević (33) verila se sa izabranikom Lazarom, sa kojim čeka prvo dete.
Ona je uz cveće fotografisala svoju ruku na kojoj je prsten, i kratko je napisala - "DA".
Prsten koji Dea sada nosi kao simbol ljubavi i vernosti, košta 2.490 evra. U pitanju je prsten francuske kuće nakita.
Dein prsten je od 18-karatnog zlata, ručno izrađen, a deo je kolekcije dijamantskog nakita "Baby Move".
Zanimljiv je po tome što ne izgleda kao klasični verenički prsten sa jednim dijamantom, već su u pitanju tri kamena jedan do drugog, koji se kotrljaju u skladu sa pokretima.
Ovaj komad predstavlja idealan balans između tradicionalnog i modernog dizajna.
Dea i Lazar se spojili posle 15 godina
Ona je već neko vreme u srećnoj vezi sa muškarcem koji se zove Lazar, ali nije želela da ga otkriva javnosti.
- Dea je ludo zaljubljena i nema nameru da svoju vezu toliko eksponira u javnosti - ističe izvor Telegrafa blizak voditeljki.
U pitanju je momak s kojim se zabavljala još u srednjoj školi.
Kurir.rs/ Telelgraf.rs