Iako im je sin jedna od najvećih zvezda u regionu, roditelji Petra Graša drže se daleko od kamera, ali je hrvatska javnost imala priliku da ih vidi u retkim izlascima na važne životne trenutke njihovog sina.

Jedan od takvih bila je pre nekoliko godina kada je krštena njihova unuka Alba, koju je Petar dobio sa suprugom Hanom Huljić.

Vicešampion

Petrov otac je Zoran Grašo, uspešan sportista, koji je sa Jugoplastikom 1971. godine stigao do titule vicešampiona tadašnjeg Kupa evropskih šampiona, a godinu dana kasnije istu titulu osvojili su u Kupu pobednika kupova. On i saigrač Duje Krstulović bili su poznati po davanju nadimaka ostalim kolegama.

U prvoj polovini osamdesetih ostvario je i uspešnu trenersku karijeru. Vodio je Jugoplastiku, a kasnije i KK Borovo. Devedesetih godina Zoran se okrenuo ugostiteljstvu i postao vlasnik elitnog restorana u Splitu, ali je porodica 2019. godine odlučila da ga proda.

Bio je dobar prijatelj Olivera Dragojevića, koji je pomogao u lansiranju Petrove muzičke karijere. Naime, Petar je sa samo 16 godina napisao pesmu „Boginja“, koju je legendarni pevač objavio 1995. godine. Dragojević ga je ubrzo potom preporučio za klavijaturistu grupe Magazin, čime je započelo njegovo dugogodišnje prijateljstvo sa Tončijem Huljićem.

Sestra u braku s košarkašem

Bivši košarkaš se kratko oglasio kada je u javnosti saznano da je Petar u vezi sa Hanom.

„Samo ću reći da je to njihov život i da sam srećan i zadovoljan. Kada su oni srećni i zadovoljni, i ja sam. Želim im sve najbolje. Drago mi je da sve ide svojim tokom“, rekao je za 24sata.

Svojevremeno se očekivalo da će i Petar krenuti očevim stopama i odabrati košarku, ali se opredelio za muziku. Zanimljivo je i to da je Zoranova ćerka, odnosno Petrova mlađa sestra Buga, u braku sa košarkašem Leonom Radoševićem, sa kojim ima ćerku Leni.