Pesma Ane Nikolić „Bonnie and Clyde“ izazvala je ogromne reakcije publike od samog objavljivanja, a emocije koje nosi ostavile su snažan utisak. Tek sada je otkriveno da se iza ovog hita krije priča koju javnost do sada nije znala.

Naime, pevač Boban Rajović otkrio je da je ova pesma prvobitno bila namenjena njemu, kao i da iza nje stoji snažna i potresna poruka.

Kako kaže, čak je snimio i demo verziju numere, pre nego što je, spletom okolnosti, završila u rukama Ane Nikolić.

- Ono što je najaktuelnije i ja sam otpevao demo snimak od pesme koju je Ana Nikolić posle otpevala „Dva bmwa“, ja je tako zovem, a pravo ime je „Bonnie and Clyde“ – rekao je on i dodao:

- Desio se niz okolnosti. To je posvećena pesma jednom mladom momku koji je nažalost poginuo. Imao sam tu ideju i njegov stariji brat me je zamolio, pronašao sam pesmu Moja ideja je što se tiče teksta, međutim njegovi roditelji nisu bili spremni da čuju takvu jednu verziju.

Boban: "Nije kome je rečeno, nego kom je suđeno"

Zatim je citirao deo te pesme i otkrio da li žali što je baš on nije otpevao.