Komšije voditeljke Dee Đurđević progovorile su nakon što je odjeknula vest da je u drugom stanju, a iz njihovih izjava jasno se vidi koliko su radosni zbog novosti koje su zadesile njihovu sugrađanku.

Kako kažu, Deu i njenog partnera Lazara, koji je danas zaprosio voditeljku ružičaste televizije, često viđaju zajedno i ne kriju da ostavljaju utisak skladnog i zaljubljenog para.

- Dea je zaista posebna osoba. Uvek je ljubazna, nasmejana i pristupačna, bez obzira na to što je javna ličnost. Često je viđamo kako šeta sa Lazarom, drže se za ruke i stalno razgovaraju. Iako iz njih bukvalno izbija ljubav, moram da priznam da me je vest o trudnoći šokirala. Posle svega kroz šta je prošla, ovo je najlepša moguća vest - rekla je jedna komšinica.

Drugi komšija ističe da ga je vest o trudnoći posebno dirnula, jer je dobro upoznat sa teškim periodom koji je Dea imala iza sebe.

- Svi znamo kakvu je saobraćajnu nezgodu preživela i koliko se hrabro borila da se vrati normalnom životu. Ona je pravi borac. Zaslužila je ljubav više nego iko - rekao je on.

Par je omiljen u kraju

Treća komšinica dodaje da je par omiljen u kraju i da uvek ostavljaju pozitivan utisak.

- Nikada nisam videla Deu neraspoloženu. Uvek se javi, stane da popriča, a sa Lazarom deluje kao da je pronašla svoju sigurnu luku. Deluju zaljubljeno, skladno i ispunjeno. Vest o bebi nas je sve obradovala, jer znamo koliko joj to znači - kaže ona.

Komšije se slažu da je trudnoća kruna ljubavi i novi početak za voditeljku, koja je nakon teških životnih izazova pokazala neverovatnu snagu i optimizam.

