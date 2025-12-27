NAKON TRUDNOĆE I VERIDBE KOMŠIJE PROGOVORILE O DEI ĐURĐEVIĆ! Jedna komentar još zuji u ušima, evo šta su sve rekli
Komšije voditeljke Dee Đurđević progovorile su nakon što je odjeknula vest da je u drugom stanju, a iz njihovih izjava jasno se vidi koliko su radosni zbog novosti koje su zadesile njihovu sugrađanku.
Kako kažu, Deu i njenog partnera Lazara, koji je danas zaprosio voditeljku ružičaste televizije, često viđaju zajedno i ne kriju da ostavljaju utisak skladnog i zaljubljenog para.
- Dea je zaista posebna osoba. Uvek je ljubazna, nasmejana i pristupačna, bez obzira na to što je javna ličnost. Često je viđamo kako šeta sa Lazarom, drže se za ruke i stalno razgovaraju. Iako iz njih bukvalno izbija ljubav, moram da priznam da me je vest o trudnoći šokirala. Posle svega kroz šta je prošla, ovo je najlepša moguća vest - rekla je jedna komšinica.
Drugi komšija ističe da ga je vest o trudnoći posebno dirnula, jer je dobro upoznat sa teškim periodom koji je Dea imala iza sebe.
- Svi znamo kakvu je saobraćajnu nezgodu preživela i koliko se hrabro borila da se vrati normalnom životu. Ona je pravi borac. Zaslužila je ljubav više nego iko - rekao je on.
Par je omiljen u kraju
Treća komšinica dodaje da je par omiljen u kraju i da uvek ostavljaju pozitivan utisak.
- Nikada nisam videla Deu neraspoloženu. Uvek se javi, stane da popriča, a sa Lazarom deluje kao da je pronašla svoju sigurnu luku. Deluju zaljubljeno, skladno i ispunjeno. Vest o bebi nas je sve obradovala, jer znamo koliko joj to znači - kaže ona.
Komšije se slažu da je trudnoća kruna ljubavi i novi početak za voditeljku, koja je nakon teških životnih izazova pokazala neverovatnu snagu i optimizam.
kurir / informer
