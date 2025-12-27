Slušaj vest

Ana Ćurčić gostovala je u emisiji "Bunker", kod Lune Đogani, gde je otvoreno govorila o različitim temama.

"Bila sam instrument da dođe do svojih ciljeva"

S obzirom da joj je učešće u rijalitiju donelo veliku popularnost, nije mogla da ne govori o tome, ali i o svojoj bivšoj prijateljici Mileni Kačavendi koja se trenutno nalazi u "Eliti 9".

- Bila sam instrument da dođe do svojih ciljeva. Ona je neko ko misli da zbog šoua treba da se skinu gaće, da se obraz stavi napolje, mislim da je jedna od najomraženijih osoba u rijalitiju. Možda će tu biti neki susret, sukob, neko razrešavanje. Mi smo na sudu, ona nije ni znala zbog čega je na sudu sa mnom, lupetarala je tamo, pa je rekla da me dobila. Ona mene ne može da dobije za tri života. Meni je važno da ja znam šta je istina, ali bih volela da narod čuje tu istinu - rekla je Ana, nakon čega je ispričala šta je sve Milena slagala o njoj:

- Ona je toliko laži rekla. Laž je da se družimo 30 godina, da me je Aca šutirao u stomak i da mi je zato dete umrlo, zbog toga je na sudu. Laž je da sam bila sa njenim bratom, koji je bio moj drug. Laž je da me je spasavala od Zvezdana, laž je da je izdržavala moju decu dok sam bila u rijalitiju, da je ona njih hranila, da sam saučesnik u pljačkama.

Spremna da uđe ponovo u Elitu pod ovim uslovom

Ana je potom progovorila o njenom ulasku u rijaliti, te zašto se ponovo nije našla u Beloj kući.

- Ona je čak rekla da nisam smela da uđem u sezonu sedam i osam. U sedam nije bilo ni pitanje da li bih bila pozvana već sam radila na televiziji kod Saše Mirkovića i poštovala sam tu kuću, oni su dve televizije koje su u sukobu. To nije pitanje da ja nisam smela, ja se Milene Kačavende ne bojim. Da, mislim da bi to bilo vrlo gledano, da bi to bio jedan "bum" - rekla je Ana, a potom je otkrila da li bi bila spremna da uđe u rijaliti sada:

- Da za ogromne pare. Naplatila bih svoj ulazak, sebe. Ušla bih samo pod tim uslovima i prvi uslov je da mi se slože deca, što je jako teško.

