Slušaj vest

Tokom dana na Fejsbuk profilu pod nazivom Dajana Paunović osvanule su provokativne fotografije bivše voditeljke. Naime, ona je pozirala u halterima i novogodišnjoj haljini kraj jelke.

Ipak, Dajana se sada oglasila za naš portal i otkrila kako je sve montaža, te da je osoba koja je kreirala lažan profil prijavljena.

"Fotografija je montaža. Fejsbuk nemam i nikada ga nisam imala. Korisnik je formirao profil sa mojim imenom i prezimenom i koristio nedozvoljeno slike sa mog zvaničnog Instagram profila. Fejbuk profil je prijavljen nadležnim inatitucijama i nadam se da će u najskorije vreme biti ugašen", rekla je Dajana.

Otkrila tajnu dobrog izgleda

Dajana je naime, izbacila paste i slatkiše, te već dugi niz godina ima kilažu sa kojom nema nikakvih problema.

- Jedem sve što volim, ali umereno, važno je naći balans i ne preterivati ni u čemu. Paste i slatkiše ne jedem. Ljubitelj sam ljubitelj azijske hrane, ali se moja ishrana uglavnom bazira na mesu i ribi, ističe - rekla je voditeljka, koja je potom pomenula i kakva je situacija kod nje, kada je fizička aktivnost u pitanju:

1/5 Vidi galeriju Žika Jakšić i Dajana Paunović Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Sonja Spasić

- Uglavnom sedim i na poslu dosta vremena i van posla zato mi je fizička aktivnost neophodna kod mene. Volim kik-boks koji treniram već nekoliko meseci. Sport je dinamičan, treneri su mi odlični, taj sport mi prija i odgovara mom temperamentu, iscrpljuje me ali mu se uvek rado vraćam, tri do četiri puta nedeljno - objasnila je ona.

Pogledajte dodatni snimak: