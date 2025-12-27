"ANI JE SVE OVO UNELO NEMIR, RAZBOLELA SE..." Gastozova bivša tvrdila da reper ima intimni snimak s voditeljkom, a sad isplivali novi detalji
Voditeljka Ana Radulović vodi sudski spor protiv Nađe Rakić bivše devojke Nenada Marinkovića Gastoza.
Na prethodnim ročištima bivša devojka pobednika "Elite 8" se nije pojavila, a kako prenose mediji, tako je bilo i sada, te je na suđenje došla samo voditeljka u pratnji svog advokata. Poznato je da je voditeljku ova situacija dosta uzdrmala, te se nadala epilogu celog slučaja.
- Ani su teško pale sve izrečene reči, te se u jednom trenutku i razbolela i to joj je sve unelo totalni nemir, iako se petkom uveče kada vodi program to sve nije videlo. Svakom ročištu se odazove kako bi se što pre sve rešilo, a iako se ona nada, druga strana se nikako ne pojavljuje. Ana je saznala dosta novih informacija o Nađi, a kada se sve završi spremna je da ih ispriča - rekao je dobro obavešten izvor i dodao:
- Novo suđenje zakazano je za februar i iskreno se svi oko voditeljke, a i sama ona nadaju da će bivša Gastozova devojka morati već jednom da se pojavi - zaključuje izvor.
Nađa tvrdila da Ana ima intimni snimak sa Gastozom
Podsetimo, Ana je tužila Nađu nakon što je ona u javnosti tvrdila kako vodeljka ima intimni snimak sa Gastozom. Voditeljka se nakon toga povukla iz javosti, ali je i odmah tužila bivšu devojku Marinkovića.
kurir.rs/blic
