Voditeljka Ana Radulović vodi sudski spor protiv Nađe Rakić bivše devojke Nenada Marinkovića Gastoza.

Na prethodnim ročištima bivša devojka pobednika "Elite 8" se nije pojavila, a kako prenose mediji,  tako je bilo i sada, te je na suđenje došla samo voditeljka u pratnji svog advokata. Poznato je da je voditeljku ova situacija dosta uzdrmala, te se nadala epilogu celog slučaja.

- Ani su teško pale sve izrečene reči, te se u jednom trenutku i razbolela i to joj je sve unelo totalni nemir, iako se petkom uveče kada vodi program to sve nije videlo. Svakom ročištu se odazove kako bi se što pre sve rešilo, a iako se ona nada, druga strana se nikako ne pojavljuje. Ana je saznala dosta novih informacija o Nađi, a kada se sve završi spremna je da ih ispriča - rekao je dobro obavešten izvor i dodao:

Ana Radulović stigla na sud Foto: Printscreen/Pink.rs

- Novo suđenje zakazano je za februar i iskreno se svi oko voditeljke, a i sama ona nadaju da će bivša Gastozova devojka morati već jednom da se pojavi - zaključuje izvor.

Nađa tvrdila da Ana ima intimni snimak sa Gastozom

Podsetimo, Ana je tužila Nađu nakon što je ona u javnosti tvrdila kako vodeljka ima intimni snimak sa Gastozom. Voditeljka se nakon toga povukla iz javosti, ali je i odmah tužila bivšu devojku Marinkovića.

kurir.rs/blic

ana r.JPG
ana-radulovic-22072024-0032.jpg
Ana Radulović došla u sud
Screenshot 2025-02-20 181422.png

