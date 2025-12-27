Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević oglasila se na društvenim mrežama povodom svojih poslednjih poteza. Objasnila je da je rastrzana na više strana, te iznela više detalja.

- Ljudi, možda neke od vas smara kada se oglasim na temu rijalitija, ali ja ne mogu da se raščlanim na pet Stanija. Imam vas koji pratite moj životni stil. Imam divne žene, fitnes devojke. Imam muškarce koji čekaju provokativnu fotku. I imam veliku publiku koja prati rijaliti i moj uticaj u njemu, iako nisam učesnik - napisala je Stanija.

- Sve to sam ja! Imam jedan život i jedan Instagram. A kad naiđete na deo koji vam je stran, samo next! Mogu da zamislim kako to nekome deluje da gleda neke storije ako ne zna celu priču, ali moja rijaliti armija zna. Oni najbolje znaju moj survivor mod. I znaju da, iako godinama nisam nekog ovako demolirala, kada me sateraju u ćošak, ja ne bežim! - dodala je Stanija Dobrojević, čiji bivši partner Asmin Durdžić od septembra učestvuje u rijalitiju "Elita 9".

Asminov otac pripretio: "Ukoliko Stanija nastavi..."

- Stanija je ipak jedna devojka i žena koju bi poželio svaki muškarac i verovatno Asmin gaji neke emocije. Ona je pokušala da odgovornost izlaska iz veze prebaci na Asminovu porodicu. Ako ona nastavi da me proziva, ja ću izaći u javnost sa istinom. Asmin nije mogao da boravi u Majamiju, mogao je da bude kao turista, pa je trebalo neki biznis da se pokrene. Išlo je dosta novca, nije Stanija sve potrošila. Bila promašena investicija. Ja mislim da je Asmin ušao zbog Stanije, a ne zbog Aneli u rijaliti, ali neka bude kako bude - rekao je tata Asmina Durdžića.

Mustafa je oštro iskritikovao Asminovo alkoholisanje utorkom na partijima u rijalitiju "Elita 9".

- Ja imam troje dece i oni su svi bili dobri dok su bili pod mojom kontrolom. Asmina ne prepoznajem, on se meša u sve. Kod nas niko nije bio alkoholičar, ja ne znam šta on radi. Jedva čekam da izgalamim na njega, ne znam gde je on pokupio tu kulturu. Kao da ima životinjske nagone bez emocija - rekao je on za Red TV.

