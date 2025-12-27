URGENTNI CENTAR REAGOVAO ZBOG MIMI ORO! Starleta se ozbiljno povredila, završila sva u zavojima
Starleta i bivša rijaliti učesnica Milica Živanović, poznatija kao Mimi Oro, doživela je nezgodu u svom stanu zbog čega je potražila pomoć u Urgentnom centru.
Mimi, koja je nedavno pokazala kako na gradilištu radi teške fizičke poslove, oglasila se na Instagramu.
Ona je podelila fotografije noge uvijene u zavoj, lekova koje koristi, snimak sa rendgena, kao i lekarski nalaz. Uz objavu je kratko opisala šta joj se dogodilo.
"Ova godina se lepo završava. Sa stilom kakva je i bila. Ovo samo meni može da se desi usred stana. Hvala Bogu nisam slomila nogu, samo je uganuće", napisala je Mimi.
Proslavila se u Parovima
Podsetimo, Mimi je postala poznata javnosti tokom učešća u rijalitiju "Parovi", gde je pravila skandale i imala kratke veze sa pojedinim učesnicima.
Iako njeni snimci iz rijalitija i danas kruže društvenim mrežama, Mimi, inače bliska prijateljica Tijane Ajfon, više ne eksponira u javnosti.
Pogledajte dodatni snimak: