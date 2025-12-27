Slušaj vest

Gledaoci rijalitija „Elita“ i ove godine moći će da uživaju u posebnom novogodišnjem izdanju popularnog šou-programa Elitovizija, koje je zakazano za 2. januar 2026. godine.

Tradicionalna novogodišnja Elitovizija iz godine u godinu privlači veliku pažnju publike i beleži visoku gledanost, a ni predstojeće izdanje ne bi trebalo da bude izuzetak. Takmičari najgledanijeg rijalitija imaće priliku da se predstave u drugačijem svetlu, van svakodnevnih dešavanja u kući, te pokažu svoje vokalne i scenske sposobnosti.

Očekuje se spektakl

Publiku očekuju muzički nastupi, raznovrsni performansi i brojna iznenađenja, uz dozu takmičarskog duha i zabave po kojoj je Elitovizija prepoznatljiva.

Organizatori najavljuju glamuroznu atmosferu i bogat program, koji bi trebalo da obeleži početak 2026. godine.

Pogledajte dodatni snimak: