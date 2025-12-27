Slušaj vest

Fudbaler Uroš Račić prisustvovao je prošle noći koncertu Milice Pavlović u hali Čair u Nišu, a kad je muzička zvezda završila on je otišao da je poseti u bakstejdžu, dok je bila u bademantilu.

Njegovo prisustvo mnoge je iznenadilo, pa nema sumnje da će i prisan zagrljaj koji su razmenili privući pažnju.

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović utučena Foto: Nemanja Nikolić, Print Screen

Kako kaže izvor, Uroš je već dugo vremena planirao da dođe na neki od Miličinih koncerata jer je voli i poštuje kao osobu i izvođača.

Uroša Račića povezivali s mnogim ženama s javne scene

1/6 Vidi galeriju Uroš Račić Foto: Fss

Uroš je javnosti poznat kao fudbaler, ali i kao muškarac koji je često bio povezivan sa raznim ženama s javne scene. Zvanično, u vezi je bio sa Emom Radujkom, dok ništa drugo nije potvrđeno.

Milica o Račiću

- Upoznali smo se na jednom letu. Želeo je da dođe na beogradski koncert, ali nije stigao, a baš mu je bila želja da dođe na neki od mojih velikih koncerata u okviru Lav turneje. Baš smo se ispričali i poklonio mi je dres - kazala je Milica nakon koncerta i susreta s Račićem.

kurir.rs/telegraf

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: