Slušaj vest

Političar Čeda Jovanović oglasio se za Kurir posle vesti da živi zajedno sa prijateljem Aleksandrom Kosom.

Jovanović je pozvao Krunu Unu Mitrović, voditeljku "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji i rekao:

"Deca i Aleksandar su tražili da spremim pasulj, a pošto kažu da je najbolji kad prenoći... Okupio sam uz sebe i Aleksandra najdraže za praznike, svoju decu Mihajla, Janu, Zoru i Anđeliju. Sutra nam na nedeljni ručak dolazi i Ana Bekuta".

WhatsApp Image 2025-12-27 at 8.03.36 PM.jpeg
Foto: Privatna arhiva

Čeda je dodao da večeras svi zajedno idemo na koncert "Fujčinela bojsa".

Inače, grupa "Fujčinela bojs" ima pesmu posvećenu upravo Jovanoviću i Kosu:

"Čeda Jovanović i Coa Kos
Odustaćemo nikad, bros before hoes
Čeda Jovanović i Coa Kos
Odustaćemo nikad".

Aleksandar Kos o Čedi

Podsetimo, otkako se razveo, Čeda se ne odvaja od Ace, koji mu se danas obratio emotivnom porukom na Instagramu, gde inače neretko dele zajedničke trenutke.

Čeda Jovanović i Aleksandar Kos Foto: Instagram, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Printscreen

- Od kada ga poznajem i živim s njim njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živeo i svime što je preživeo u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas.

- Uprkos svemu borimo se za život u koji verujemo… eto to vam je njegovo - između ostalog je napisao u emotivnoj objavi Kos.

Ne propustiteStarsPALO PRIZNANJE! ČEDA JOVANOVIĆ I ACA KOS ŽIVE ZAJEDNO! Obratio mu se pred celim svetom: Borimo se za život u koji verujemo...
čedomir Jovanović Aleksandar Kos
Stars(FOTO) ČEDA ODVEO ACU NA MANIKIR! Posle vesti da su se verili, prijatelji se bacili na sređivanje: Dok je Kosu rađen manikir, Jovanović ovako provodio vreme
Čeda Jovanović i Aleksandar Kos
Stars"NEKA I NJIMA RUŽNIMA BUDE LEPO" Evo šta je Čeda Jovanović poručio za Kurir nakon što se proširila vest da je verio svog prijatelja
Čeda Jovanović
StarsČEDA ZBOG VESTI DA SE VENČAO S PRIJATELJEM OTIŠAO U POLICIJU Jovanović: A sve bi bilo hajp da jedan "pop" nije štemovao po Zagrebu...
Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP575 Izvor: kurir tv