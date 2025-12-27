Slušaj vest

Političar Čeda Jovanović oglasio se za Kurir posle vesti da živi zajedno sa prijateljem Aleksandrom Kosom.

Jovanović je pozvao Krunu Unu Mitrović, voditeljku "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji i rekao:

"Deca i Aleksandar su tražili da spremim pasulj, a pošto kažu da je najbolji kad prenoći... Okupio sam uz sebe i Aleksandra najdraže za praznike, svoju decu Mihajla, Janu, Zoru i Anđeliju. Sutra nam na nedeljni ručak dolazi i Ana Bekuta".

Foto: Privatna arhiva

Čeda je dodao da večeras svi zajedno idemo na koncert "Fujčinela bojsa".

Inače, grupa "Fujčinela bojs" ima pesmu posvećenu upravo Jovanoviću i Kosu:

"Čeda Jovanović i Coa Kos

Odustaćemo nikad, bros before hoes

Čeda Jovanović i Coa Kos

Odustaćemo nikad".

Aleksandar Kos o Čedi

Podsetimo, otkako se razveo, Čeda se ne odvaja od Ace, koji mu se danas obratio emotivnom porukom na Instagramu, gde inače neretko dele zajedničke trenutke.

- Od kada ga poznajem i živim s njim njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živeo i svime što je preživeo u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas.

- Uprkos svemu borimo se za život u koji verujemo… eto to vam je njegovo - između ostalog je napisao u emotivnoj objavi Kos.

