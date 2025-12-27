Slušaj vest

Stevan Radivojević, poznat kao dugogodišnji frizer Svetlane Cece Ražnatović, sarađivao je sa brojnim javnim ličnostima, sarađivao je sa brojnim javnim ličnostima, a o neprijatnom iskustvu koje je svojevremeno doživeo sada je javno govorio.

"Petorica muškaraca su me oborila na pod i pretila"

Naime, kako tvrdi, bio je žrtva ozbiljnog napada za koji krivi poznatu ličnost.

– Desio se jeziv upad u moj salon. Petorica muškaraca su upala, oborila me na pod i pretila mi. Što se tiče nje lično, želim joj spasenje, jer joj je ono potrebno. Ima decu i želim joj da pronađe pravi put, kako niko ne bi ispaštao zbog njenih grehova, kao što sam ja tada ispaštao – rekao je Stevan.

On je dodao da ne želi da joj daje ni pozitivan ni negativan publicitet, jer, kako kaže, ona to voli, ali je naglasio da bi mogao da iznese detalje ukoliko se njeno ponašanje promeni.

– Godinama sam joj želeo loše, ali to više nije tako. Danas joj želim da pronađe svoj put, jer namestiti takvu stvar nekome ko može da ti bude sin, govori o velikoj zlobi – ispričao je bez zadrške.

"Njen suprug je na mojoj strani"

Podsetimo, Stevan je nedavno govorio o ovom nemilom događaju i otkrio nepoznate detalje:

- Uskoro ću reći ko je. A ona zna. Naravno, ja tu ništa nisam kriv, bio sam kolateralna šteta tuđih stvari. Bog sve vidi, sve gleda, meni u životu je sve bolje posle toga, svih petoro koji su me napali su mi drugovi, obožavaju me. Znaju da nisam ništa kriv. Dužni su mi, tako da ih nisam prijavio, teretio, niti smo se sudili, a njoj nek je na čast. A i njoj je sve gore i gore u životu, nek se zapita zašto.Ona nije meni neprijatelj, nikad više ništa ne bi mogla da mi uradi, jer bi reagovali svi ljudi koji su oko mene i iza mene. Postoje dobri i loši ljudi, možete svuda da ih sretnete, a ne samo na estradi. Uvek sam znao da je ona pogrešna osoba, samo eto... Čak je njen tadašnji suprug kad se to desilo, bio na mojoj strani. Veće časti od od toga nema - rekao je Stevan za 24 sedam.

