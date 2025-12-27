PRIČALO SE DA JE NAŠEG POZNATOG VODITELJA SUPRUGA VARALA S VLASNIKOM KLUBA! Nakon razvoda uživa za sve pare, a novim oglašavanjem napravila buru (FOTO)
Nakon razvoda od voditelja Milana Kalinića, njegova bivša supruga očigledno uživa u novom poglavlju života.
Sandra je na društvenim mrežama podelila fotografije iz noćnog provoda sa prijateljicama, besprekorno sređena u upečatljivom korsetu, uz snažnu poruku koja je privukla pažnju.
– Godina 2025. došla je da nas nauči bez čega možemo, ali i bez koga ne – poručila je Sandra, a zatim nastavila:
– Pleši slobodno, smej se dok ne ostaneš bez daha, voli iskreno i bez zadrške. Praštaj. Život nema dugme za vraćanje unazad, ostaju samo uspomene koje trepere poput kadrova. Zato neka svaki trenutak ima smisla. Sa istom energijom ulazim u 2026. godinu – spremna i radosna.
Pričalo se da je Sandra Milana Kalinića varala sa vlasnikom kluba
Podsetimo, Milan Kalinić i Sandra su se jednom prilikom našli u centru medijske pažnje nakon što se u medijima pojavila informacija da je voditelja supruga prevarila sa vlasnikom jednog prestoničkog kluba.
- Glupo mi je da mislim na to i da komentarišem. To su budalaštine! Ljudi su ljubomorni na naš brak i pišu gluposti. Veću budalaštinu u svom životu nisam pročitao - rekao je tada Milan.
