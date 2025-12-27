ANITINA KUĆA U KRUŠEVCU SVA ORONULA! Baba besna na unuku: Ne smem ništa da pričam o njoj... Progovorile i komšije
Učesnica Elite 9 Anita Stanojlović, odrasla je u selu Bela Voda, koje se nalazi pored Kruševca, da bi se potom preselila sa majkom u grad.
U trošnoj i skromnoj kući, čija je fasada s vremenom izgubila boju, danas žive njeni baka i deka. Baka pažljivo prati sve što njena unuka radi u rijalitiju, ali je, po svemu sudeći, nezadovoljna njenim izborima.
- Sve ja pratim i znam, ali mi smo se dogovorili da ništa ne pričam o njenim odlukama, to nije na meni. Pratim sve, to je dobro dete. Ne mogu ništa više da vam kažem – rekla je pomalo razočarano zbog naslednice.
Inače, imanje ima pored dve kuće i nekoliko pomoćnih objekata, velike štale I puno životinja. U blizini se nalazi groblje, traktori su ispred na ulici, a u okolini nema mnogo kuća, međutim, u kraju svi znaju gde je Anita odrasla, kao i njenu porodicu.
Komšije su imale samo reči hvale.
- Nije ona dugo ovde, ali to su vredni ljudi, radni. Gledamo je u rijalitiju, ali nismo ovako u selu previše bliski – kaže gospođa koja radi u obližnjem marketu.
Aneli o Aniti i bivšem vereniku
Aneli Ahmić je nakon što je Luka ozvaničio vezu sa pobednicom Elite, dala je svoj sud o njihovoj ljubavi i odnosu.
- Jao Bože, ne znam, čujem komentare, oni se odjednom vole, odjednom postoji emocija, dva foliranta, sede na onom zidiću, čekaju tortu, mafine, neki poklon kao znak, lik usta nije zatvorio, oštećuje Aniti mozak kao meni što je oštetio. Samo njega čujem, samo njegov glas čujem. Celo vreme su se muvali iza mojih leđa, ona je bila sa Filipom, nije znala gde će, šta će, mislila je da će joj bolje proći ta veza sa Filipom, sa podrškom, ona za tim pati, videla je da ta armija gotivi Filipa, ali kad je videla da on neće s njom, ona se prešaltala na Luku. Ne vidim kod njih ništa osim nekog interesa, ali verovatno će preći u neku emociju. Tačno vidiš po njihovim gestikulacijama da je sve nešto prisilno i nasilno, odnos je fejk, oni su u vezi, kao nisu planirali, pričali da nema tu ništa, kao da se ne muvaju, ali su se sve vreme muvali, ali to je sve zarad višeg cilja, sad će da pravi dete Aniti, dete, planovi, budućnost, porodica, sve ono što je meni pričao. Najsmešnije mi je kad ih Janjuš komentariše. Majke mi nisam ljubomorna. Meni takav muškarac ne treba u životu, hvala Bogu da sam se spasila tog odnosa - govorila je Ahmićeva.
kurir.rs/blic
