Slušaj vest

Nakon što je Milorad Vasić završio svoj nastup i dobio samo jedno "Ne" od Desingerice, došlo je do žestoke rasprave između trepera i Dragana Stojkovića Bosanca, a kompozitor je u jednom trenutku napustio svoju stolicu.

- Imala je Zorica prilike da radi sa kandidatom, imala si situaciju, čovek ti izađe, ti mu kažeš: "Alo, buđavi, šta gledaš u pod, gledaj u oči", ja bih mu rekao t*ki, nećeš proći - rekao je Desingerica.

1/6 Vidi galeriju Nakon što je Milorad Vasić završio svoj nastup i dobio samo jedno "Ne" od Desingerice, došlo je do žestoke rasprave izmađu Despića i Bosanca, tako da je Bosanac u jednom trenutku i napustio svoju stolicu Foto: Printscreen Pink

- On je pevački bio na nivou, pevački je trebalo da dobije glas, i u drugom krugu se bez ikakve potrebe daje komentarisanjem na značaju, suviše je rano da bismo očekivali nešto što bi tek trebalo da dođe, mi se trudimo da izvučemo pevača na scenu. Dosta, ti si pevački bio bolji od prvog kandidata, ali smo u prošloj emisiji gde smo zbog atmosfere častili momka da prođe u naredni krug, napravili grešku. Zato ćemo sada prvo da vidimo pevanje, pa ćemo posle napraviti da praviš kolut napred, kolut nazad. Drugo, ovo nije kafana, ni klub niže vrste, ima skupih kafana gde takvi treba da pevaju dok gospoda ruča za skupe novce - rekao je Bosanac.

Jedino što iza piše "Pinkove zvezde", a ne "Pinkov ručak" - rekao je Desingerica.

- Ti ovde samo gostuješ kao performer, a ne kao pevač - dodao je Bosanac.

Bosanac je nakon ovog komentara ustao sa svoje stolice i napustio mesto.

"Desingerica je broj jedan"

Pidsetimo, Ognjen Amidžić je nedavno progovorio o članovima žirija i sukobima koji se često dešavaju tokom snimanja emisije.

1/5 Vidi galeriju Ognjen Amidžić ne brine za sebe Foto: Boba Nikolić, Printscreen Instagram, Printscreen YouTube



- Krene sve normalno, pa eskalira. Videćemo, ovde se nikad ne planira ništa, tako da kako se desi. Krenu lepo, pa se neko iznervira, ja se uvek iznenadim. Mene iznerviraju kad preteraju, Desingerica je broj jedan - rekao je i otkrio kako reaguje kada preteraju:

- Nije ovo lajv, malo ja to puštam, jer gledam da se iznedri nešto dobro. Kad budemo ušli u lajv sistem to će biti potpuno drugačije.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: