Porodica Gudelj ima razlog za veliko slavlje. Fudbaler Nemanja Gudelj oglasio se na društvenim mrežama povodom rođendana svoje sestre, Vanje.

On je podelio nekoliko zajedničkih fotografija na kojima oboje izgledaju srećno i nasmejano, a njegova supruga, Anastasija Ražnatović, odmah je reagovala lajkujući objavu, pokazujući podršku i bliskost sa porodicom svog supruga.

"Srećan rođendan sa zakašnjenjem mojoj voljenoj sestri. Ti si najbolja sestra koju brat može poželeti. Znaš šta ti želim! Volim te" - pisalo je u objavi.

Za Anastasijin rođendan raznežio sve čestitkom

Podsetimo, Nemanja Gudelj čestitao je rođendan svojoj partnerki, pevačici Anastasiji Ražnatović.

On joj supruzi priredio iznenađenje, u njihovom domu u Sevilji, gde je dekorisao celu sobu balonima, a potom joj je uručio poklone i otpevao rođendansku pesmicu.

Kako ne bi izostala i javna čestitka, Nemanja je na svom Instagram profilu objavio njihovu zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku.

- Srećan rođendan, bubo! Neka te Bog blagoslovi. Nemoj nikada da se menjaš - napisao je Nemanja i otkrio simpatičan nadimak kojim zove svoju dragu, pa je dodao i emotikon bubamare.

