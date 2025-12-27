TRUDNA MILICA TODOROVIĆ VAN SEBE! Oglasila se nakon jezivog napada na Novom Beogradu i uputila svima važnu poruku: Sve mora da stane... (FOTO)
Posle stravičnog horora na Novom Beogradu, oglasila se uznemirena Milica Todorović.
Nakon napada monstruma na baku sa unučetom, pevačica je oštro reagovala, podelivši stori i uputivši apel.
Ona je na svom Instagramu podelila sliku monstruma koji je nožem izbo ženu koja je bila sa detetom, a reč je o baki i unučetu.
Nakon što je na prvom storiju podelila vest o tome i velikim slovima napisala 'Važno je', ona je potom uputila apel svima:
- Molim vas da se digne cela Srbija protiv ovoga!! Mora sve da stane dok se ovaj ne uhvati - napisala je pevačica u objavi.
Žena u teškom stanju
Podsetimo, policija i dalje traga za nepoznatim napadačem koji je danas oko 13 časova nožem nasrnuo na nesrećnu ženu (67) nakon čega ju je, kako Kurir nezvanično saznaje, opljačkao i pobegao!
- Oko 13.15 časova u hodniku zgrade nepoznati muškarac naneo je više povreda oštrim predmetom ženi, oduzeo joj torbu i pobegao - kaže izvor Kurira i dodaje da je rad policije u toku i na snazi je akcija "Vihor".
Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta i prevezla ženu u Urgentni centar, a lekari su joj konstatovali teške telesne povrede u vidu ubodnih rana.
Ona je ubodena u vrat, grudi i rame.
Policija je na licu mesta i vrši uviđaj, dok su sve raspoložive patrole u blizini u intenzivnoj potrazi za napadačem.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: