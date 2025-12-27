Pobednica druge sezone Zvezda Granda najviše će provoditi upravo u porodičnoj kući u rodnom gradu

Nakon napada monstruma na baku sa unučetom, pevačica je oštro reagovala, podelivši stori i uputivši apel.

Ona je na svom Instagramu podelila sliku monstruma koji je nožem izbo ženu koja je bila sa detetom, a reč je o baki i unučetu.

Nakon što je na prvom storiju podelila vest o tome i velikim slovima napisala 'Važno je', ona je potom uputila apel svima:

- Molim vas da se digne cela Srbija protiv ovoga!! Mora sve da stane dok se ovaj ne uhvati - napisala je pevačica u objavi.

Žena u teškom stanju

Podsetimo, policija i dalje traga za nepoznatim napadačem koji je danas oko 13 časova nožem nasrnuo na nesrećnu ženu (67) nakon čega ju je, kako Kurir nezvanično saznaje, opljačkao i pobegao!

- Oko 13.15 časova u hodniku zgrade nepoznati muškarac naneo je više povreda oštrim predmetom ženi, oduzeo joj torbu i pobegao - kaže izvor Kurira i dodaje da je rad policije u toku i na snazi je akcija "Vihor".

Ovde je izbodena i opljačkana žena Foto: Kurir

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta i prevezla ženu u Urgentni centar, a lekari su joj konstatovali teške telesne povrede u vidu ubodnih rana.

Ona je ubodena u vrat, grudi i rame.

Policija je na licu mesta i vrši uviđaj, dok su sve raspoložive patrole u blizini u intenzivnoj potrazi za napadačem.

