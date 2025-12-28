Slušaj vest

Jelena Karleuša je pre izvesnog vremena iz svoje linije parfema poklonila jedan primerak i Viki Miljković, uz poruku da ga prosledi svojoj kumi – Ceci Ražnatović. Taj potez izazvao je burne reakcije publike tokom emitovanja Amidži šoua, a društvene mreže su se u tom trenutku bukvalno „usijale“ od komentara i spekulacija.

Ipak, iako je događaj izazvao veliku pažnju javnosti, do danas nije poznato kako je Ceca reagovala na ovaj poklon, niti da li joj je Viki uopšte parfem predala. Ova nepoznanica dodatno je podgrejala interesovanje javnosti, pa se i dalje nagađa da li je reč o pokušaju pomirenja, provokaciji ili samo marketinškom potezu koji je ostao bez epiloga.

Sada je ovu situaciju odgonetnuo Ražnstovićkin prijatelj i frizer Stevan Radivojević.

- Kad uđeš kod Cece u kupatilo, ti nemaš gde da staviš parfem. Za Jelenin svakako nema mesta, a nema mesta ni da joj Jelena pošalje neki drugi. Tako da prostora za parfeme kod Cece nema. Neka pokloni parfem nekom drugom, nemoj ni meni da šalje jer nema ni kod mene mesta za njen parfem - zaključio je Stevan Radivojević za domaće medije!

Međutim, i Viki je pre tri meseca odgovorila diplomatski na pitanje da li je uručila poklon Ceci od Karleuše.

- Ne, nisam se videla sa Cecom dugo. Videćemo se uskoro na punoletstvu svog sina. Ja se bavim nekim svojim životnim temama. Ja sam probala parfem odmah u emisiji, dobar je - zaključila je.

Saznao koja poznata ličnost mu je smestila batine

Naime, kako tvrdi, bio je žrtva ozbiljnog napada za koji krivi poznatu ličnost.

– Desio se jeziv upad u moj salon. Petorica muškaraca su upala, oborila me na pod i pretila mi. Što se tiče nje lično, želim joj spasenje, jer joj je ono potrebno. Ima decu i želim joj da pronađe pravi put, kako niko ne bi ispaštao zbog njenih grehova, kao što sam ja tada ispaštao – rekao je Stevan.

On je dodao da ne želi da joj daje ni pozitivan ni negativan publicitet, jer, kako kaže, ona to voli, ali je naglasio da bi mogao da iznese detalje ukoliko se njeno ponašanje promeni.

– Godinama sam joj želeo loše, ali to više nije tako. Danas joj želim da pronađe svoj put, jer namestiti takvu stvar nekome ko može da ti bude sin, govori o velikoj zlobi – ispričao je bez zadrške.

Nepoznati momci mu provalili u salon

Podsetimo, frizer Stevan Radivojević ispričao je da su mu nepoznati momci provalili u salon tražeći da im plati 5.000 evra.

Kako je u jednoj emisiji ispričao, našao se u neprijatnoj situaciji kada mu je bila ponuđena saradnja koju je prihvatio. Ne sluteći da je reč o prevari, došlo je do iznude novca kada je vlasnica, koja je bila pokretač kompenzacije, od njega tražila da za proizvod plati 5.000 evra.

- Imao sam pokušaj iznude novca i to mi je bilo jako ružno. Bila je u pitanju kompenzacija putem Instagrama i onda su se pojavili ljudi da mi traže novac za to što sam dobio, za reklamu. Tražili su novac, bilo je pitanje zašto ja to nisam platio. Došli su mi ljudi u salon da me pitaju kada ću ja to da platim i to 5.000 evra. Naravno nisam dao novac, zvao sam policiju - započeo je Stevan Radivojević priču.

Na kraju, Stevan Radivojević odlučio je da ne pokreće postupak protiv momaka, jer kako kaže, za sve je glavni krivac bila devojka.

- Nisam želeo da ti momci koji su došli odgovaraju, jer su to neki opasni momci sa Novog Beograda, jer oni su momci koji su samo došli da naplate dug jer im se drugarica žalila da ja nešto neću da im platim. Tek kada su ti ljudi seli sa mnom, skapirali su da ja ništa nisam kriv. Meni je njih bilo žao i baš zato ih nisam ni teretio i samo su kolateralna šteta - završio je frizer Cece Ražnatović u emisiji "Usput show".