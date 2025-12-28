SVAĐA U PINKOVIM ZVEZDAMA! Zorica Brunclik izgubila živce zbog Karleuše: Šta ti diktiraš molim te...
Sinoć je emitovana još jedna epizoda muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, tokom koje je došlo do više verbalnih okršaja među članovima žirija.
Najviše pažnje gledalaca privukao je sukob između Jelene Karleuše i Zorice Brunclik. Nakon što je završen nastup Zoričinog kandidata, Karleuša je prokomentarisala da bi trebalo skratiti vreme predviđeno za komentare posle nastupa.
Međutim, takva opaska nije naišla na odobravanje kod Zorice Brunclik, koja je burno reagovala i poručila Jeleni da ona ne diktira pravila emisije, čime je započela rasprava koja je dodatno podigla tenziju u studiju.
-Ne može dalje, nije se on izjasnio. Šta ti diktiraš, molim te?! - poručila joj je Zorica, misleći na voditelja Ognjena Amidžića.
-Ognjen treba da kaže, da ili ne - dodala je pevačica.
-Koliko treba Zorica da čekamo, do prekosutra? - upitala je Karleuša, nakon čega je reagovao voditelj i sprečio dalji verbalni sukob.
Zorica otkrila istinu zašto je udarila na Viki Miljković
Podsetimo, odnos između Zorice Brunclik i Viki Miljković privlačio veliku pažnju javnosti, a muyička diva je tada otvoreno prokomentarisala žiri „Pinkovih zvezda“ i priznala razloge zbog kojih je uputila oštre reči koleginici.
- Što se tiče Viki, ja da mi je neko rekao da će se desiti ovo ja sam mogla da odsečem ruku da se to neće desiti. Krivo mi je što je Amidži šou bio pre emisije koja je razlog mog odgovora. Ja sam tada rekla da bih izbacila Viki jer je loša u žiriju, a gde je krenulo to, krenulo je za to što ona nikome ne da glas, a druge proziva. Ona je zbog toga moje najveće razočarenje, ona sve hvali, ali nikome ne da glas. Meni je zasmetalo ono što je ona rekla, a ja ću citirati "Jadan je onaj koji drugog ponizi, da bi sebe uzdigao", onda je da je šmeker, rekla bi da će tek sada da me nervira.