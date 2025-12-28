Slušaj vest

Voljenka Ilić, poznata publici iz rijalitija "Parovi", pronađena je mrtva 2023. godine u bazenu svoje rezidencije u Kabareu, Dominikanska Republika. Prema izveštajima tamošnjih medija, živela je u provinciji Puerto Plata.

Telo Voljenke, kako navode lokalni izvori, otkriveno je u bazenu njenog doma, sa nogama vezanim lepljivom trakom i tegovima pričvršćenim za glavu, prenosi portal Dominican Today.

Medicinski veštaci su zaključili da je umrla od gušenja, odnosno davljenjem.

Kako se navodi, još jedna državljanka Srbije, čije ime nije poznato, došla je u Voljenkinu kuću na zahtev rođaka, koji nekoliko dana nisu mogli da je kontaktiraju. Upravo ona je i otkrila telo.

"Dominikan tudej" je pisao da je na imanju pronađeno pismo na srpskom jeziku, u kome je Voljenka Ilić napisala da ne želi da nastavi da živi.

Bila je denserka devedesetih

Voljenka Ilić je bila učesnica sedme sezone "Parova". Ona je takođe bila veoma popularna devedesetih godina kao denserka i pevačica. Bila je samo sa "opasnim" momcima, a priznala je i da joj je jedina neostvarena želja da ima decu, prenose domaći mediji.

Na fotografijama iz mlađih dana, može se primetiti da je Voljenka bila fatalno lepa i zgodna žena.

Na slikama koje je Voljenka objavljivala na društvenim mrežama uvek je pozirala srećna i nasmejana, te ništa nije moglo naslutiti na tragediju koja se dogodila.

Ona je često i pokazivala u kakvom luksuzu uživa u vili sa bazenom, zelenilom i palmama.