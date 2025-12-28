Slušaj vest

Sinoć je emitovana još jedna epizoda muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, tokom koje je došlo do više verbalnih okršaja među članovima žirija.

Foto: Printscreen

Najveću pažnju gledalaca privukao je sukob Zorice Brunclik i Dragomira Despića, poznatog kao Desingerica, koji je eskalirao tokom komentarisanja nastupa, izazvavši šok i glasne reakcije publike u studiju.

– Jel mogu samo da te prekinem, molim te? – upitao je Desingerica Zoricu, na šta mu je Zorica oštro odgovorila:

– Ne možeš više da me prekidaš uopšte!

Nakon toga, atmosfera u studiju je postala napeta, a kolege iz žirija su pokušavale da smire situaciju, dok su gledatelji na društvenim mrežama masovno komentarisali oštar sukob, podržavajući Zoricu zbog njenog direktnog odgovora.

1/7 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Desingerica Foto: Preent Screen

Despić poručio Zorici da je više plaćen od nje

Podsetimo, nakon nastupa Laure Samardžije u muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" došlo je do žestoke rasprave u žiriju, a glavni akter ponovo je bio Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica. Reper je izašao na binu pa je odatle komentarisao takmičarku, što je Zoricu Brunclik izbacilo iz takta.

- Ja sam glasala za tebe, to si videla, podržala tvoj talenat i izbor pesama. Ti si bila tu priblizno što se tiče prve pesme, svaka ti čast. Mislim da muzika nema trajanje i oročeno vreme - rekla je Zorica.

- Kad odeš leti u Budvu, vidiš realnost, Jelena Rozga ode jednom u Budvu, a ja dvadeset puta - nastavio je Desingerica.

Voditelji su zamolili Zoricu da nastavi sa komentarisanjem, ali ona je rekla da Desingerica prvo mora da se vrati na svoje mesto.

- Kad se vrati na mesto - navela je ona.

- odbrusio joj je Desingerica.

- Završila sam - poručila je Zorica.