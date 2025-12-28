OD SVAĐE ORIO SE CEO STUDIO! Zorica Brunclik žestoko odbrusila Desingerici: Ne možeš više uopšte da me...
Sinoć je emitovana još jedna epizoda muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, tokom koje je došlo do više verbalnih okršaja među članovima žirija.
Najveću pažnju gledalaca privukao je sukob Zorice Brunclik i Dragomira Despića, poznatog kao Desingerica, koji je eskalirao tokom komentarisanja nastupa, izazvavši šok i glasne reakcije publike u studiju.
– Jel mogu samo da te prekinem, molim te? – upitao je Desingerica Zoricu, na šta mu je Zorica oštro odgovorila:
– Ne možeš više da me prekidaš uopšte!
Nakon toga, atmosfera u studiju je postala napeta, a kolege iz žirija su pokušavale da smire situaciju, dok su gledatelji na društvenim mrežama masovno komentarisali oštar sukob, podržavajući Zoricu zbog njenog direktnog odgovora.
Despić poručio Zorici da je više plaćen od nje
Podsetimo, nakon nastupa Laure Samardžije u muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" došlo je do žestoke rasprave u žiriju, a glavni akter ponovo je bio Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica. Reper je izašao na binu pa je odatle komentarisao takmičarku, što je Zoricu Brunclik izbacilo iz takta.
- Ja sam glasala za tebe, to si videla, podržala tvoj talenat i izbor pesama. Ti si bila tu priblizno što se tiče prve pesme, svaka ti čast. Mislim da muzika nema trajanje i oročeno vreme - rekla je Zorica.
- Kad odeš leti u Budvu, vidiš realnost, Jelena Rozga ode jednom u Budvu, a ja dvadeset puta - nastavio je Desingerica.
Voditelji su zamolili Zoricu da nastavi sa komentarisanjem, ali ona je rekla da Desingerica prvo mora da se vrati na svoje mesto.
- Kad se vrati na mesto - navela je ona.
- odbrusio joj je Desingerica.
- Završila sam - poručila je Zorica.