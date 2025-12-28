Slušaj vest

Sinoć je takmičarka Milanka Stefanović nastupila u popularnom muzičkom takmičenju Pinkove Zvezde. Iako je njen nastup bio atraktivan, Milanka se našla u nezavidnoj situaciji nakon što je završila svoj performans.

Naime, sukobila se sa članicama žirija, Viki Miljković i Zoricom Brunclik, koje su joj dale kritičke komentare. Viki je istakla da je njen nastup bio ispod nivoa kandidata koji su dobili samo jedan glas, dodajući da je Milanka bila „mnogo više van intonacije“ nego što se očekivalo.

Viki Miljković je, pored kritike pevanja, istakla da je Milanka atraktivna i da je takav tip takmičarke potreban ovom takmičenju. Međutim, to nije umanjilo njenu zabrinutost oko pevačke izvedbe. Milanka je, s druge strane, odgovorila da će je narod slušati bez obzira na mišljenje stručnog žirija, podsećajući da su njeni videi postali viralni. Ovaj deo razgovora ukazuje na sukob između umetničkog izraza i komercijalnih vrednosti, što je često prisutno u muzičkim takmičenjima.

- Ako pričamo pevački ti si bila i ispod onih kandidata koji su dobili jedan glas, približno su bili u intonaciji, a ti si mnogo više bila

van intonacije, a ti si imala bolji nastup, atraktivna si, ti si neko ko je potreban ovom takmičenju, i to se traži - rekla je Viki.

- Naravno da se traži, ne bi moji videi bili viralni. Svakako će mene slušati narod a ne profesionalni žiri, uz dužno poštovanje svih

vas - rekla je Milanka.

- Niko ovde tebi nije neprijatelj, ja sam ti rekla da si bili van intonacije, da li ćeš napraviti posao, ne ulazim u to, pevački nije bilo kako treba, bila si atraktivnija - rekla je Viki.

U raspravu se umešala i Zorica Brunclik, koja je skrenula pažnju Milanki na to da nije primereno raspravljati se sa žirijem.

Zorica je naglasila da je važno slušati stručnjake u ovoj situaciji i da je neprihvatljivo da takmičari postavljaju svoje argumente protiv ocena žirija.

Njena izjava "Niko ovde tebi nije neprijatelj" ukazuje na to da su članovi žirija tu da pomognu, a ne da učine da se takmičari osećaju loše.

- Šta se ti pravdaš? Njen bezobrazluk je sve rekao. Prvo što je trebala da uradi mentorka da kaže svakom svom

kandidatu: "Rasprave sa žirijem nema", ako ne želiš da stojiš pred stručnim žirijem, što si došla?! Ti ćutiš i slušaš - rekla je Zorica.-

Nije lepo da se raspravljaš sa žirijem - rekla je Viki.

- Ali to danas prolazi, kako sam shvatila, to prolazi na TV-u - navela je Milanka.

