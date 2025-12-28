Slušaj vest

Mnogi estradnjaci spremni su na sve zarad dobrog bakšiša, a pevačica Zorica Marković otvoreno je govorila o situacijama koje se često viđaju po kafanama i veseljima.

Foto: Kurir

Zorica je naglasila da u njenom lokalu postoje jasna pravila ponašanja, kako za goste, tako i za izvođače, te da poštuje profesionalizam i granice nastupa. Takođe je istakla da je važno da atmosfera bude prijatna za sve, bez neprijatnih scena i sukoba, jer pravi uspeh dolazi iz poštovanja i dobre energije, a ne samo iz bakšiša.

- To je stvar izbora! Ovi što rade svašta za bakšiš, što se mene tiče nek se skinu i goli, ako hoće. Kod mene to niko nije radio, ali niko od gostiju nije na tražio. Penjanje po stolicama nije dozvoljeno ni gostima, ni pevačima. Nekad su nam svima lepili pare po čelu, ja sam to zabranila odavno jer sam imala alergiju. Nepristojno je to, pljune na onu novčanicu, pa ti pljuvačku zalepi na čelo.. Ali naš narod to voli, šta će i kolege nekad ne mogu da se odbrane, naročito muzičari koji sviraju oni ne mogu da prekidaju i da se brane od nasrtljivih gostiju – rekla je Zorica za "Grand".

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković je uspešna žena Foto: Antonio Ahel / Ata Images, nebojsa mandic/news1, Ana Paunković

Poseduje luksuznu vilu

Zahvaljujući štedljivosti i pametnim investicijama, danas poseduje luksuznu kuću u Beogradu vrednu oko 300.000 evra.

- Cene bazena su paprene i kreću se od 9.000 do 15.000 evra, a moj je jedan od skupljih. Jedva čekam da sve bude završeno i da se od leta kupam na krovu. Grejaću vodu tako da ću moći da uživam i leti i zimi - rekla je pevačica tom prilikom.