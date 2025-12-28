Slušaj vest

Ceca Ražnatović, osim po boji glasa i vokalnim sposobnostima na kojima joj mnogi mogu pozavideti, važi za jednu od najzgodnijih dama na našoj javnoj sceni, a liniju uspešno održava godinama unazad, između ostalog i zahvaljujući zdravom načinu ishrane.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ipak, pre nekoliko godina zdravstveno stanje Cece Ražnatović bilo je ozbiljno ugroženo, te su je mnogi kritikovali zbog viška kilograma, ne znajući da se iza toga krije zdravstveni problem.

Okidač su bili hormoni.

- Izgledalo je kao da sam se strašno ugojila. Kako sam sredila taj zdravsteni problem, meni se moje telo vratilo i svi su mi rekli da sam se prepolovila. Imam neki ženski hormonski disbalans, ništa strašno. Telo mi je signaliziralo da nešto nije u redu. Kada sam primetila simptome, odmah sam se obratila lekaru. Sve sam regulisala i nisam više oticala. To oticanje mi je bio najveći problem – ispričala je tada Ceca koja je uz savet lekara i adekvatnu terapiju povratila svoje zdravlje i liniju.

Da je uzrok tom disbalansu potiskivanje emocija pevačici je skrenuo pažnju nedavno preminuli astrolog Dušan Veličković, koji ju je, kako prenosi "Svet" upozorio i na bubrege jer su to organi koji se opterete strahom od nečega.

Od tada pa do danas zdravstveno stanje Svetlane Cece Ražnatović u najboljem je redu, a ona zaista izgleda bolje nego ikad pre.

Pored redovnih terapija, ona je izmenila svoju ishranu, otpočela sa redovnim treninzima i sada u svome telu i zdravlju uživa u potpunosti.

Ceca Ražnatović Foto: Preent Screen

Ulaže u sebe

Podsetimo, Ceca Ražnatović sveže je operisana. Pevačica je, kako kažu korisnici društvenih mreža, nedavno operisala nos. To su zaključili po skorašnjem gostovanju pevačice u jednoj emisiji, ali i po fotografijama iz prošlosti, tačnije od pre oko dve godine. Razlike su uočljive.

Ceca je ranijih godina imala malo duži nos, a sada je, kako se može uočiti, nekako okrugastliji. Pevačica je očigledno poželela da malo promeni fizionomiju lica, pa se odlučila na ovaj korak.