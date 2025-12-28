Slušaj vest

Regionalna muzička zvezda Aco Pejović još jednom je dokazao zašto važi za jednog od najvoljenijih izvođača na ovim prostorima.

U Areni „Boris Trajkovski“ u Skoplju održao je spektakularan koncert za pamćenje, pred publikom koja nije prestajala da peva i aplaudira.

Aco Pejović koncert u Skoplju Foto: Goran Deskovski/Mladen Stanković

I dok su se hitovi nizali jedan za drugim, a atmosfera bila uzavrela, publika nije dozvolila Aci da se lako oprosti, pa je nekoliko puta vraćan na bis.

Njegovi nastupi u Skoplju već su postali tradicija, a interesovanje za karte svake godine je ogromno.

Aco Pejović Izvor: Goran Deskovski/Mladen Stanković

„Skoplje je grad u kome se osećam kao kod kuće. Makedonci me uvek dočekuju otvorenog srca i to nikada ne uzimam zdravo za gotovo. Ovi koncerti su za mene posebni i svake godine nadmaše one iz prethodne!", raspoložen je bio pevač nakon fantastičnog uspeha!