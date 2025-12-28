Slušaj vest

I, sledi poslednje izdanje vaše omiljene emisije o poznatima - Stars Specijal - ali samo kada je o 2025. godini reč! Ako je sudeći po njenoj završnici, ovo izdanje biće ludo i veselo, u duhu praznika! A takav je i naš dvojac koji čine Olivija Jontić i Ivan Kleut. U studiju naše emisije sve već miriše na Novu godinu. A evo šta smo vam pripremili.

Otišli smo u Šabac i zamislite koga smo tamo ekskluzivno snimili... Gde provodi vreme kada ne nastupa, o detaljima svog 70. rođendana, ali i o počecima, porodici i porocima...Pa ko je drugi simbol ovo grada, nego Ljuba Aličić! O anegdotama sa kolegama, Tomi Zdravkoviću, Šabanu Šauliću, ali i mladjim kolegama (Devitu kog je prekrstio u Cedevito)...videćete i ko mu se to usred razgovora pridružio. Bez pesme nije moglo da prođe!

Najelegantnija dama među pevačicama, mnogi je tako doživljavaju, Ilda Šaulić. Ona je naslednica kralja narodne muzike, koja je nastavila da samostalno krči svoj put na muzičkoj sceni, a sada je novom poglavlju dala i simboličan naziv.

Jedan od ekskluzivnih intervjua koji će biti emitovani na našoj televiziji u vreme praznika. Nataša Bekvalac nam je otvorila vrata svog salaša u Čeneju. O koncertu i željama za 2026. je samo delić onoga što vas čeka.

Još jedan u nizu ekskluzivnih prazničnih intervjua je sa pevačicom Viki Miljković. Naša ekipa otputovala je u njen drugi dom- Istanbul. Samo nešto od materijala iz ovog nestvarnog grada je momenat kada nam je pokazala luksuzni kompleks u kojem se nalazi njena kancelarija.

No Đani, no party! Ukratko - to vam je opis ovog priloga.

Naša Milica Stanojević uhvatila se ruku pod ruku sa čovekom kog da nema, trebalo bi ga izmisliti!